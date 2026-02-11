Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που «άνοιξε» 10 καταστήματα σε ένα βράδυ – Δείτε βίντεο

Έντεκα διαρρήξεις καταστημάτων φέρεται να διέπραξε τα τελευταία 24ωρα 40χρονος, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τις δέκα μέσα σε μία βραδιά.

Η Αστυνομία τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω, χθες τα ξημερώματα, την ώρα που έβγαινε από ζαχαροπλαστείο στη Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει, αφαιρώντας από το εσωτερικό του 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Κατασχέθηκε, επίσης, ένα μοτοποδήλατο, το οποίο φέρεται να είχε κλέψει λίγο νωρίτερα.

Βρέθηκαν κλοπιμαία

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, όπως επίσης ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Εις βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.