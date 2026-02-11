Τουρκικά ΜΜΕ: Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μπορεί να «μειώσει τις εντάσεις στο Αιγαίο» – «Ιστορική ευκαιρία για διάλογο»

Η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα (15:15 ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας που επανέρχεται έπειτα από τριετή παύση, βρίσκεται στο επίκεντρο του τουρκικού Τύπου, ο οποίος προσεγγίζει το ραντεβού των δύο ηγετών μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών εντάσεων στο Αιγαίο, των ζητημάτων θαλάσσιων ζωνών, αλλά και των περιφερειακών συμμαχιών της Αθήνας.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Milliyet: Μια επίσκεψη που θα μειώσει τις εντάσεις στο Αιγαίο

Η Milliyet παρουσιάζει την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού ως μια «κρίσιμη διπλωματική κίνηση» που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό τη «σκιά» των συζητήσεων για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά υπογραμμίζει ότι η συνάντηση, έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, εντάσσεται σε μια «θετική ατζέντα» και αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή νέων συμφωνιών.

Τονίζεται ότι στο τραπέζι θα τεθούν όλες οι πτυχές των διμερών σχέσεων και οι δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

TR Haber: Ιστορική ευκαιρία για διάλογο

Το TR Haber δίνει έμφαση στη σημασία της συνάντησης για την επανεκκίνηση του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί το ζήτημα του Αιγαίου και ειδικότερα η συζήτηση γύρω από τα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει χαρακτηρίσει τις σχετικές ελληνικές δηλώσεις «αντίθετες στο διεθνές δίκαιο».

Το τουρκικό Μέσο αναφέρεται επίσης στις σχέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν την τουρκική πλευρά.

Η επίσκεψη, από το TR Haber, παρουσιάζεται ως ευκαιρία για συνολική επανεξέταση των σχέσεων και των δυνατοτήτων συνεργασίας.

Haberler: Ο Μητσοτάκης φέρνει 10 υπουργούς στην Τουρκία

Το Haberler εστιάζει στο μέγεθος της ελληνικής αποστολής, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Άγκυρα συνοδευόμενος από 10 υπουργούς και έναν υφυπουργό, για την έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Το στοιχείο αυτό ερμηνεύεται από το Haberler ως «ένδειξη της σημασίας» που αποδίδει η Αθήνα στη συνάντηση.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Άγκυρα συνοδευόμενος από 8 υπουργούς (7 άνδρες-1 γυναίκα), έναν υφυπουργό και μία αναπληρωτή υπουργό.

Oksijen: Όλα τα βλέμματα στις δηλώσεις των ηγετών

Η Gazete Oksijen στρέφει την προσοχή της στις δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν οι δύο ηγέτες μετά τη συνάντηση.

Αναφέρει, επίσης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 περί «casus belli».

Από την τουρκική πλευρά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει ενόχληση για τις κινήσεις της Αθήνας που θεωρούνται ότι αποκλείουν την Τουρκία από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ενώ γίνεται αναφορά και στη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, η οποία, όπως σημειώνεται, αντιμετωπίζεται από ορισμένους κύκλους στην Τουρκία ως κίνηση περικύκλωσης.

Haber Global: Στο επίκεντρο τα εξοπλισμένα νησιά και η ένταση με NOTAM/NAVTEX

Το Haber Global συνδέει τη συνάντηση με την πρόσφατη ένταση στο Αιγαίο γύρω από τις ανακοινώσεις NAVTEX και NOTAM, επισημαίνοντας ότι επανέρχεται στη συζήτηση το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών και των 12 ναυτικών μιλίων.

Στο δημοσίευμα φιλοξενείται ανάλυση του πολιτικού επιστήμονα, αναπληρωτή καθηγητή Deniz Tansi, ο οποίος σημειώνει: «Είναι σημαντικό ότι η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοιχτή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Αθήνα σήμερα είναι ότι λειτουργεί ως εντολοδόχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες έχει προχωρήσει σε σημαντικές αμυντικές συνεργασίες με το Ισραήλ. Αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Παρ’ όλα αυτά, η επίσκεψη Μητσοτάκη είναι σημαντική», προσθέτει.

«Πριν από την επίσκεψη», σημειώνει ο Tansi, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, «προχώρησε σε προειδοποιήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό των νησιών κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης. Το ζήτημα αυτό θα τεθεί στην ατζέντα. Για την Τουρκία, η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια συνιστά αιτία πολέμου», καταλήγει.