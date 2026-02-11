Τουρκία: 35χρονος πήρε άδεια από τη φυλακή και σκότωσε την μητέρα του, την 8χρονη κόρη του και την εν διαστάσει σύζυγό του

Σοκ προκαλεί η υπόθεση τριπλής ανθρωποκτονίας στην Άγκυρα, όπου ο Ρετζέπ Τζενγκίζ, ο οποίος βρισκόταν σε 11ήμερη άδεια από τη φυλακή, δολοφόνησε την μητέρα του, την 8χρονη κόρη του από τον πρώτο του γάμο και την εν διαστάσει σύζυγό του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο δράστης εξέτιε ποινή για απάτη και ένοπλες απειλές και είχε βγει από τη φυλακή με άδεια όταν σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Πυροβόλησε μητέρα και παιδί στο σπίτι

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις βραδινές ώρες στην οδό 384, στη συνοικία Κουσκάγιζ, στην περιοχή Κετσιόρεν της Άγκυρας. Ο Τζενγκίζ επισκέφθηκε αρχικά το σπίτι της 57χρονης μητέρας του, Αζιζέ Τζενγκίζ, όπου διέμενε και η 8χρονη κόρη του, Άζρα.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με τη μητέρα του και στη συνέχεια άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας επί τόπου τόσο εκείνη όσο και το παιδί.

Αμέσως μετά, τοποθέτησε τις σορούς της μητέρας και της κόρης του σε ελαφρύ επαγγελματικό όχημα και αποχώρησε από το σημείο.

ANKARA’DA AİLE KATLİAMI 🔻 Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) öldürdü. 🔻 Ardından annesi ve kızının cansız bedenini arabaya koyarak kurye kılığına girip aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi… pic.twitter.com/9ffS4AHlp1 — A Haber (@ahaber) February 9, 2026

Μεταμφιέστηκε σε διανομέα και σκότωσε τη σύζυγό του

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι της 28χρονης εν διαστάσει συζύγου του, Μπεϊζανούρ Ουτσάν Τζενγκίζ, η οποία κατοικούσε στη ίδια γειτονιά και βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Φοβούμενος ότι δεν θα του άνοιγε, φέρεται να μεταμφιέστηκε σε διανομέα, φορώντας κράνος, και χτύπησε το κουδούνι. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, την πυροβόλησε θανάσιμα στην είσοδο του σπιτιού.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στράφηκε με το ίδιο όπλο εναντίον του εαυτού του και αυτοκτόνησε επιτόπου.

«Δεν τα πήγαιναν καλά – Υπήρχαν περιοριστικά μέτρα»

Ο Νιζαμεττίν Καραγκιόζ, διαχειριστής της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, ανέφερε στα τοπικά μέσα ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις έξι ή επτά μήνες πριν.

«Ο άνδρας είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο παρελθόν. Υπήρχαν περιοριστικά μέτρα εις βάρος του. Η σύζυγός του είχε αναφέρει ότι είχε αποφυλακιστεί με άδεια. Παντρεύτηκαν πριν από λίγους μήνες, αλλά δεν τα πήγαιναν καλά. Η γυναίκα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Πιθανότατα εκείνος δεν το αποδέχθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

KCDP, cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz’in iki kadın ve bir çocuğu katletmesini protesto ederek, Adalet Bakanlığı’na faillerin izinliyken suç işlemesini önlemek için önlem alınıp alınmadığını sorduhttps://t.co/2jw2rCmBJm pic.twitter.com/82J3zuAsjc — Mezopotamya ajansı (@MAturkce) February 10, 2026

Διαμαρτυρίες στην Άγκυρα

Έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς, αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις έσπευσαν στα δύο σημεία των επιθέσεων. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Άγκυρας, ενώ έχει διαταχθεί έρευνα για τις συνθήκες του μακελειού.

Η Ισ̧ίλ Κουρτ, ακτιβίστρια οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε: «Το λέμε διαρκώς: οι γυναίκες σκοτώνονται συνήθως από τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Αυτή τη φορά ένας άνδρας σκότωσε όλες τις γυναίκες της οικογένειάς του μέσα σε ένα βράδυ. Οι πολιτικές που επικεντρώνονται στην οικογένεια αλλά αγνοούν τις γυναίκες δημιουργούν τέτοια εγκλήματα».

Η υπόθεση διερευνάται από τις τουρκικές αρχές.

Πηγή: Haberler, The Sun