MasterChef: Ο νικητής των 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας – «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»

Το MasterChef έφερε την κόκκινη μπριγάδα μπροστά σε μια νέα πρόκληση: για πρώτη φορά, τα μέλη της δοκιμάστηκαν σε Τεστ Δημιουργικότητας, αναδεικνύοντας τις μαγειρικές τους ικανότητες.

Μόλις τρεις παίκτες κατάφεραν να περάσουν μπροστά στους κριτές για την τελική αξιολόγηση. Η τριάδα των κορυφαίων διαγωνιζόμενων αποτελούνταν από τον Φίλιππο, ο οποίος φανερά αδυνατούσε να πιστέψει την επιτυχία του, τον Πάνο και τον Γιάννη, ο οποίος εξασφάλισε τη θέση του χάρη στις εξαιρετικές του προσπάθειες στην κρίσιμη δοκιμασία.

Ο Πάνος κατέκτησε τελικά τη νίκη, κερδίζοντας παράλληλα το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός των κόκκινων βρίσκεται σε αυτή τη θέση, καθώς το μαγειρικό του ταλέντο έγινε νωρίς αντιληπτό όχι μόνο από τους κριτές, αλλά και από τους συμπαίκτες του.

Λίγο πριν την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων, ο Κωνσταντίνος χαρακτήρισε τον Πάνο «μαγειρική ιδιοφυΐα». Σε δηλώσεις του on camera, ο Κωνσταντίνος τόνισε με βεβαιότητα ότι ο Πάνος έχει ήδη «καπαρώσει» μία θέση στον μεγάλο τελικό, προμηνύοντας τις εξελίξεις.

Η δήλωση του Πάνου

«Είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα να ακούς αυτά τα λόγια από τους κριτές στο ατομικό κομμάτι, αλλά ένας σωστός chef πρέπει να δέχεται καλές κριτικές και στο ομαδικό. Μένει αύριο να αποδείξω ότι είμαι και καλός chef» δήλωσε ο νικητής.

Δείτε ποιοι είναι οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση

