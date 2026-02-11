Τσικνοπέμπτη: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα κρέατα – Πάνω από 20% πιο ακριβό το φετινό τραπέζι – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Αυξήσεις ρεκόρ σημειώνουν φέτος τα κρέατα αυξάνοντας κατά τουλάχιστον 20% το κόστος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η αγοραστική κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σήμερα με τους καταναλωτές να δημιουργούν το αδιαχώρητο στα κρεοπωλεία. Ιδιοκτήτες κρεοπωλείων που μίλησαν στο enikonomia.gr επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αφήσουν τις αγορές τους για την τελευταία στιγμή, γιατί αύριο Πέμπτη αναμένεται η κίνηση να κορυφωθεί. Ωστόσο λόγω της γενικευμένης ακρίβειας στα κρέατα το κόστος για το τραπέζι της τσικνοπέμπτης έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές

Οι τιμές σε πολλά είδη κρεάτων είναι από 1 έως και 4 ευρώ ακριβότερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Απόστολο Ραφτόπουλο, οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται στα 8 ευρώ αυξημένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές στα λουκάνικα έχουν αυξηθεί κατά 28%, στο κεμπάπ κατά 20,5%, στην μοσχαρίσια μπριζόλα κατά 30%, στο μαρούλι κατά 63%, στις τομάτες κατά 9,5%, και στα αγγούρια κατά 65%.

Η ακρίβεια στα κρέατα αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου και στις δύο περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις στα κρέατα είναι πάνω από το 13%.