Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/2/2026

Οι ημιτελικοί-ρεβάνς στο Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός – ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Σταν Βαβρίνκα ATP 500 τένις
12:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρθουρ Ρίντερκνεχ ATP 500 τένις
15:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 500 τένις
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα τένις
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Κέμνιτς Eurocup
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold Βελιγράδι στίβος
19:00 Novasports Prime Κλουζ – Άρης Eurocup
19:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας τένις
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP 500 τένις
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λε Μαν – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
21:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι Premier League
21:30 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς Premier League
21:30 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ Premier League
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Λάτσιο Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάδεργουελ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:15 Novasports Prime Σάντερλαντ – Λίβερπουλ Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Κουέντιν Άλις ATP 500 τένις