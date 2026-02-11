Μοχάμεντ Σαλάχ: Σε συζητήσεις για μεταγραφή με την Αλ Ιτιχάντ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Λίβερπουλ, έχοντας καταρρίψει αλλεπάλληλα ρεκόρ στα οκτώ χρόνια που φορά τη φανέλα των «κόκκινων». Ωστόσο, ο χρόνος στο συμβόλαιό του πλησιάζει προς το τέλος και η υπόθεσή του μπαίνει πλέον σε κρίσιμη καμπή.

Το συμβόλαιο και το αβέβαιο μέλλον

Ο Αιγύπτιος άσος έχει εισέλθει στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη για την παραμονή του στο Άνφιλντ. Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ειδική ρήτρα που επιτρέπει στη Λίβερπουλ είτε να τον παραχωρήσει είτε να επεκτείνει τη συνεργασία τους, ώστε να μη φύγει ως ελεύθερος.

Οι συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ

Το Footmercato αποκάλυψε ότι ο Σαλάχ έχει ξεκινήσει επαφές με την Αλ Ιτιχάντ ενόψει του καλοκαιριού. Πέρυσι, ο Αιγύπτιος δεν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή τη φορά δείχνει πιο δεκτικός σε μια τέτοια προοπτική. Παράλληλα, η Λίβερπουλ δεν αποκλείεται να δει θετικά μια πιθανή πώλησή του, καθώς θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ένας ηγέτης στην ιστορία της Λίβερπουλ

Ανεξάρτητα από την τελική απόφασή του, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στους «κόκκινους». Από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Άνφιλντ, έχει εξελιχθεί σε ηγέτη, καθοριστικό σκόρερ και πρόσωπο-σύμβολο για τη σύγχρονη εποχή του συλλόγου. Το μέλλον του μπορεί να είναι αβέβαιο, αλλά η πορεία του στη Λίβερπουλ έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.