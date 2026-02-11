Μοχάμεντ Σαλάχ: Σε συζητήσεις για μεταγραφή με την Αλ Ιτιχάντ

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Μοχάμεντ Σαλάχ: Σε συζητήσεις για μεταγραφή με την Αλ Ιτιχάντ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Λίβερπουλ, έχοντας καταρρίψει αλλεπάλληλα ρεκόρ στα οκτώ χρόνια που φορά τη φανέλα των «κόκκινων». Ωστόσο, ο χρόνος στο συμβόλαιό του πλησιάζει προς το τέλος και η υπόθεσή του μπαίνει πλέον σε κρίσιμη καμπή.

Το συμβόλαιο και το αβέβαιο μέλλον

Ο Αιγύπτιος άσος έχει εισέλθει στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη για την παραμονή του στο Άνφιλντ. Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ειδική ρήτρα που επιτρέπει στη Λίβερπουλ είτε να τον παραχωρήσει είτε να επεκτείνει τη συνεργασία τους, ώστε να μη φύγει ως ελεύθερος.

Οι συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ

Το Footmercato αποκάλυψε ότι ο Σαλάχ έχει ξεκινήσει επαφές με την Αλ Ιτιχάντ ενόψει του καλοκαιριού. Πέρυσι, ο Αιγύπτιος δεν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή τη φορά δείχνει πιο δεκτικός σε μια τέτοια προοπτική. Παράλληλα, η Λίβερπουλ δεν αποκλείεται να δει θετικά μια πιθανή πώλησή του, καθώς θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ένας ηγέτης στην ιστορία της Λίβερπουλ

Ανεξάρτητα από την τελική απόφασή του, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στους «κόκκινους». Από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Άνφιλντ, έχει εξελιχθεί σε ηγέτη, καθοριστικό σκόρερ και πρόσωπο-σύμβολο για τη σύγχρονη εποχή του συλλόγου. Το μέλλον του μπορεί να είναι αβέβαιο, αλλά η πορεία του στη Λίβερπουλ έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
03:06 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έκλεψε» τον βαθμό στις καθυστερήσεις κόντρα στη Γουέστ Χαμ – «Αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

Μπορεί να διακόπηκε το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων νικών στην Premier League, αλλά τουλάχιστ...
23:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σκάνδαλο με υποψία βιασμού στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ – Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ο αδελφός του Ανσού Φάτι

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που αποκαλύφθηκε από τα μέσα «ABC» και «De Telegraaf», καθ...
23:18 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ανακοίνωση της Μπεσίκτας για πανό των οπαδών του Πανιωνιού: «Χυδαίο και προκλητικό»

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο EuroCup με βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτα...
15:23 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σάκκαρη – Παολίνι 2-0: Πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Qatar Open με κυρίαρχη εμφάνιση- ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει νικηφόρα στο τουρνουά που διεξάγεται στην Ντόχα, καθώς μετά την πρόκ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα