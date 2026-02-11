Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Συνάντηση με νεαρές ποδοσφαιρίστριες και επίδειξη στο γήπεδο σε επίσκεψη του στη Σαουδική Αραβία

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου Ουίλιαμ συναντήθηκε με νεαρές ποδοσφαιρίστριες στο Ριάντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στη Σαουδική Αραβία. Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμετείχε σε μια προπόνηση με τις τοπικές παίκτριες της ομάδας νέων, και έκανε μια σύντομη, χαλαρή «επίδειξη» των ποδοσφαιρικών ικανοτήτων, στο γήπεδο όπου προπονούνται, ενώ άκουσε για τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό στο κράτος του Κόλπου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι και προστάτης της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο ποδοσφαίρου, Misk Sports City, στην πρωτεύουσα Ριάντ την Τρίτη όπου και συνάντησε τις νεαρές παίκτριες, ενώ αργότερα αναμένεται να δώσει το «παρών» και σε διοργάνωση e-sports.

Ο Ουαλός πρίγκιπας συναντήθηκε επίσης με τον τον Πρίγκιπα διάδοχο και de facto ηγέτη της αραβικής χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετά την άφιξή του στη χώρα τη Δευτέρα, όπου θα περάσει τρεις ημέρες κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των δεσμών με τον Σαουδάραβα ηγέτη.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έδωσε στον πρίγκιπα Ουίλιαμ μια φανέλα ποδοσφαίρου της Αγγλίας που φορούσε ο αρχηγός Χάρι Κέιν, σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, και οι δυο τους είχαν μια «θερμή, εκτενή συζήτηση που άγγιξε πολλά στοιχεία της διμερούς σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Σαουδικής Αραβίας».

Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ως στόχο την επικέντρωση στην ενεργειακή μετάβαση και τους νέους – βασικούς τομείς ανάπτυξης σε μια χώρα που διέρχεται σημαντικές αλλαγές – και παρουσιάζει διπλωματικές ευαισθησίες δεδομένου του ιστορικού ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας.

Ταυτόχρονα, γίνεται σε μια περίοδο που η βασιλική οικογένεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπστιν.

Σημειώνεται ότι οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις στα στάδια της χώρας μέχρι το 2018 και η φυσική αγωγή δεν εισήχθη για τα κορίτσια μέχρι το 2017.

