Ευρωπαϊκή Ένωση: Πιο κοντά στη δημιουργία υπεράκτιων κέντρων για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακόμη ένα βήμα προς τη δημιουργία υπεράκτιων κέντρων για μετανάστες και αιτούντες άσυλο, μετά την υπερψήφιση νέων ρυθμίσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη στήριξη κεντροδεξιών και ακροδεξιών ευρωβουλευτών.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νομικές αλλαγές που δίνουν στις εθνικές αρχές περισσότερες δυνατότητες να απελαύνουν αιτούντες άσυλο, ακόμη και σε χώρες στις οποίες δεν έχουν ποτέ ζήσει ή με τις οποίες δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον Ιούνιο, ένας αιτών άσυλο μπορεί να απελαθεί σε χώρα εκτός ΕΕ ακόμη και αν απλώς πέρασε από αυτήν ή δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση με αυτή, αρκεί να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκής κυβέρνησης και του κράτους υποδοχής.

Η απόφαση ουσιαστικά «νομιμοποιεί» τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία, καθώς και τη συμφωνία της Ολλανδίας με την Ουγκάντα για την απέλαση ανθρώπων των οποίων τα αιτήματα ασύλου απορρίφθηκαν.

Λίστα «ασφαλών τρίτων χωρών»

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίστας «ασφαλών τρίτων χωρών». Οι πολίτες αυτών των χωρών θα υπόκεινται σε ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης και ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην απόκτηση ασύλου.

Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γεωργία και η Τουρκία, αλλά και το Μπαγκλαντές, η Κολομβία, η Αίγυπτος, η Ινδία, το Κόσοβο, το Μαρόκο και η Τυνησία.

Έντονες αντιδράσεις για την Τυνησία

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ένταξη της Τυνησίας στη λίστα, σημειώνοντας ότι επί προεδρίας Καΐς Σαΐντ έχουν ενταθεί οι διώξεις κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ μετανάστες έχουν απωθηθεί βίαια σε απομακρυσμένες ερημικές περιοχές.

Μία συμμαχία 39 ΜΚΟ προειδοποίησε ότι ο χαρακτηρισμός της Τυνησίας ως «ασφαλούς χώρας» στερεί από τους Τυνήσιους πολίτες το δικαίωμα σε δίκαιη και εξατομικευμένη εξέταση των αιτημάτων τους, ενώ δίνει «λευκή επιταγή» στις αρχές να συνεχίσουν παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Πολιτικές αντιδράσεις και σκληρή γραμμή

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αλεσάντρο Τσιριάνι, από το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «την αρχή μιας νέας φάσης», δηλώνοντας ότι «η μετανάστευση δεν υφίσταται πλέον, αλλά διακυβερνάται».

Στο παρελθόν, ιταλικά δικαστήρια είχαν μπλοκάρει τη μεταφορά μεταναστών σε δομές στην Αλβανία, αμφισβητώντας τη διαφάνεια στα κριτήρια περί «ασφαλών χωρών».

Η σκλήρυνση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής έχει επιταχυνθεί μετά την άνοδο εθνικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Παρά τις κατηγορίες ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα «σπάει το υγειονομικό τείχος» απέναντι στην ακροδεξιά, οι ψηφοφορίες αποκάλυψαν σημαντικές διαιρέσεις και στο κέντρο και την κεντροαριστερά.

Διεθνείς οργανώσεις, όπως η International Rescue Committee, χαρακτήρισαν τις αποφάσεις «βαθιά απογοητευτικές», προειδοποιώντας ότι άνθρωποι ενδέχεται να σταλούν σε χώρες όπου δεν μιλούν τη γλώσσα, δεν έχουν κοινότητες στήριξης και κινδυνεύουν από κακοποίηση και εκμετάλλευση.

