Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έκλεψε» τον βαθμό στις καθυστερήσεις κόντρα στη Γουέστ Χαμ – «Αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

Μπορεί να διακόπηκε το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων νικών στην Premier League, αλλά τουλάχιστον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέσπασε τον κρίσιμο βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στη Γουέστ Χαμ με τέρμα στο 90+6′, μετά το προβάδισμα που είχε πάρει η γηπεδούχος ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν να χάνουν στο Λονδίνο μετά από γκολ του Σούτσεκ στο 50′, ενώ είχαν κ ένα ακυρωμένο τέρμα του Κασεμίρο μέσω VAR, αλλά «πάλεψε» μέχρι τέλους για να αποφύγει την ήττα στην Premier League και πήρε τελικά την ισοπαλία, χάρη σε ένα τέρμα του Σέσκο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αντίθετα, τα «σφυριά» του Ντίνου Μαυροπάνου μετά το… κλέψιμο της μπουκιάς απ’ το στόμα παραμένουν στη «ζώνη του υποβιβασμού» στην Αγγλία.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Τσέλσι «αυτοκτόνησε» απέναντι στη Λιντς, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από τα «παγώνια» με το τελικό 2-2 να αποτελεί «πισωγύρισμα» για τους Λονδρέζους στη μάχη που δίνουν για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά το νέο «χαστούκι» από τη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο (1-2), ο Τόμας Φρανκ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Τότεναμ, ενώ με το ίδιο σκορ (2-1) η Μπόρνμουθ πέρασε με ανατροπή από το «σπίτι» της Έβερτον των 10 παικτών από το 69′ (αποβολή Ο’Μπράιαν).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής

Τσέλσι-Λιντς 2-2 (24′ Ζοάο Πέδρο, 57′ Πάλμερ – 67′ πέν. Ενμετσά, 73′ Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2 (42′ πέν. Εντιαγέ – 61′ Ράιαν, 65′ Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2 (64′ Γκρέι – 45’+5 Τιαό, 68′ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 11/02

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 11/02

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 11/02

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 11/02

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 11/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)