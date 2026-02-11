Ηγουμενίτσα: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου εφήβου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα. Ο ανήλικος χάθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι κινδυνεύει η ζωή του.

Ο ανήλικος ονομάζεται Μοχάμεντ Μαχντί, είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει ύψος 1,70 μέτρα, κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη φόρμα, γκρι φούτερ, μαύρα μποτάκια και κίτρινο μπουφάν.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Αστυνομίας και του Χαμόγελου του Παιδιού να συνεργάζονται για να εντοπίσουν το παιδί και να διασφαλίσουν την ασφάλειά του.

05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

