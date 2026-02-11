Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας-Κοσόβου

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:05 τοπική ώρα (23:05 ώρα Ελλάδας) στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Κοσόβου.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 12 χιλιόμετρα βόρεια του Τετόβου (πόλης της Βόρειας Μακεδονίας) και 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πρίζρεν (πόλης του Κοσόβου), στις συντεταγμένες 42,137 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους και 20,998 μοίρες ανατολικού γεωγραφικού μήκους, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τετόβου, καθώς και στο νότιο τμήμα του Κοσόβου και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

H σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή σε ορισμένες περιοχές του Κοσσυφοπεδίου και της γύρω περιοχής.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές μέχρι στιγμής. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται και συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα.

Πηγές: Ertnews με πληροφορίες από voxnews.al