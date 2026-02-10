Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στο κέντρο της πόλης – Παραβίασε «Stop» και έριξε αυτοκίνητο πάνω σε μηχανές

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση οχημάτων στο κέντρο της πόλης – Παραβίασε «Stop» και έριξε αυτοκίνητο πάνω σε μηχανές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση οχημάτων στο κέντρο της Χαλκίδας.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το τροχαίο στην Εύβοια συνέβη όταν αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα «Stop» και συγκρούστηκε με άλλο διερχόμενο όχημα. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένες μηχανές που βρίσκονταν στο σημείο.

Το σημείο του ατυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο της Χαλκίδας και ειδικότερα στη διασταύρωση του Αγίου Νικολάου, ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία τις βραδινές ώρες. Οι συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρχές, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα δεδομένα της σύγκρουσης.

