Σαμπρίνα: «Μου είχαν σπάσει τα νεύρα οι δημοσιογράφοι» – Τι είπε για την περίοδο του διαζυγίου, τον γιό της και τα… τατουάζ

Enikos Newsroom

lifestyle

Σαμπρίνα: «Μου είχαν σπάσει τα νεύρα οι δημοσιογράφοι» – Τι είπε για την περίοδο του διαζυγίου, τον γιό της και τα… τατουάζ

Για την περίοδο του χωρισμού της και την πίεση που δεχόταν από τα ΜΜΕ της εποχής, που της «είχαν σπάσει τα νεύρα» μίλησε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια Σαμπρίνα σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Real View» του Open, με την ίδια να βάζει σε προτεραιότητα να προστατέψει τον 5χρονο τότε γιο της από την έκθεση στα media.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνη η φάση της ζωής της, το 2008, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ η καθημερινή πίεση από τις επίμονες ερωτήσεις μερίδας των φημοσιογράφων έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

«Επειδή μιλάμε για διαζύγιο, ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Έβγαινα από το σπίτι και περίμεναν και μου έκαναν ερωτήσεις. Ήξερα ότι ήθελαν να είναι τόσο τραγική η ερώτηση, μπας και πιάσουν κάποια έκφραση, κάποια στενοχώρια, κάποια νεύρα. Είχα κάνει μεγάλη εξάσκηση στο να είμαι ψύχραιμη. Όχι λόγω διαζυγίου, ψύχραιμη λόγω δημοσιογράφων. Μου είχαν σπάσει τα νεύρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια εξήγησε πως ένιωθε ότι οι ερωτήσεις δεν είχαν στόχο την ενημέρωση, αλλά την πρόκληση αντίδρασης. «Ήθελαν να με φέρουν σε δύσκολη θέση. Οι ερωτήσεις ήταν για να εκνευριστώ», ανέφερε.

«Εμένα η δυσκολία ήταν με τον γιό μου που προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία, αυτό ήταν το πιο δύσκολο», συμπλήρωσε:

«Έλεγα δεν μου αρέσουν τα τατουάζ και ο γιός μου κάνει ο ίδιος»

Όσον αφορά το σήμερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο γιος της σπουδάζει οικονομικά στον Βόλο, ενώ παράλληλα κάνει τατουάζ.

«Εγώ δεν έχω κάνει κανένα τατουάζ στο σώμα μου, τίποτα, κι έλεγα δε μου αρέσουν καθόλου τα τατουάζ», ανέφερε, ενώ τώρα δηλώνει ότι «θα τον αφήσω να μου κάνει ένα»!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:27 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: «Ονειρευόμουν τον πρίγκιπα πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας

Τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα προβληθεί η πρώτη κοινή τηλεοπτική συνέντευξη που δίνουν η Ευρ...
22:56 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Γρηγόρης Βαλτινός: «Κανένας δεν γίνεται τυχαία – Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή, είχαν μία αξία και ένα ταλέντο»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», π...
22:29 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μου έχουν ζητήσει να μου φιλήσουν το χέρι, γιατί πιστεύουν ότι έχω την ευλογία από τον Άγιο Παΐσιο»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους έδωσε συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο, το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουα...
21:35 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νίκος Ορφανός: «Μετά την περιπέτεια που πέρασα, ο ποιοτικός χρόνος μετράει»

Για την «καλλιτεχνική αγρανάπαυση» που κάνει μίλησε ο Νίκος Ορφανός, σε δηλώσεις του στους δημ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα