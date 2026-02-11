Σαμπρίνα: «Μου είχαν σπάσει τα νεύρα οι δημοσιογράφοι» – Τι είπε για την περίοδο του διαζυγίου, τον γιό της και τα… τατουάζ

Για την περίοδο του χωρισμού της και την πίεση που δεχόταν από τα ΜΜΕ της εποχής, που της «είχαν σπάσει τα νεύρα» μίλησε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια Σαμπρίνα σε συνέντευξη της στην εκπομπή «Real View» του Open, με την ίδια να βάζει σε προτεραιότητα να προστατέψει τον 5χρονο τότε γιο της από την έκθεση στα media.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνη η φάση της ζωής της, το 2008, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ η καθημερινή πίεση από τις επίμονες ερωτήσεις μερίδας των φημοσιογράφων έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

«Επειδή μιλάμε για διαζύγιο, ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Έβγαινα από το σπίτι και περίμεναν και μου έκαναν ερωτήσεις. Ήξερα ότι ήθελαν να είναι τόσο τραγική η ερώτηση, μπας και πιάσουν κάποια έκφραση, κάποια στενοχώρια, κάποια νεύρα. Είχα κάνει μεγάλη εξάσκηση στο να είμαι ψύχραιμη. Όχι λόγω διαζυγίου, ψύχραιμη λόγω δημοσιογράφων. Μου είχαν σπάσει τα νεύρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια εξήγησε πως ένιωθε ότι οι ερωτήσεις δεν είχαν στόχο την ενημέρωση, αλλά την πρόκληση αντίδρασης. «Ήθελαν να με φέρουν σε δύσκολη θέση. Οι ερωτήσεις ήταν για να εκνευριστώ», ανέφερε.

«Εμένα η δυσκολία ήταν με τον γιό μου που προσπαθούσα να κρατήσω την ισορροπία, αυτό ήταν το πιο δύσκολο», συμπλήρωσε:

«Έλεγα δεν μου αρέσουν τα τατουάζ και ο γιός μου κάνει ο ίδιος»

Όσον αφορά το σήμερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο γιος της σπουδάζει οικονομικά στον Βόλο, ενώ παράλληλα κάνει τατουάζ.

«Εγώ δεν έχω κάνει κανένα τατουάζ στο σώμα μου, τίποτα, κι έλεγα δε μου αρέσουν καθόλου τα τατουάζ», ανέφερε, ενώ τώρα δηλώνει ότι «θα τον αφήσω να μου κάνει ένα»!