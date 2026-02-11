Λάρισα: Πήγαν να περάσουν ιρλανδική διάβαση και παραλίγο να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά – Τους έσωσαν οι πυροσβέστες

Η Πυροσβεστική με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει δύο άτομα που επιχείρησαν με το αμάξι τους να περάσουν μια ιρλανδική διάβαση σε ένα αρδευτικό κανάλι και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Λάρισα, σε περιοχή του δήμου Κιλελέρ, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους αφού παραλίγο να παρασυρθούν τα ορμητικά νερά του χειμάρρου που δημιουργήθηκε στην περιοχή ανάμεσα σε Χάλκη και Μόδεστο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πέντε οχήματα με δέκα συνολικά άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και την 8η ΕΜΑΚ οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από το όχημα σώα τα δύο άτομα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.