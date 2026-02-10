Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου, ενώ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης βάσει του Άρθρου 22 του νέου νόμου.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για τη δράση του, τις επαφές με κινεζικό δίκτυο, την πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, τα ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς προέγκριση, την πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα μετά τη μετάθεσή του και την εμπλοκή αποστράτων σε διεθνές περιβάλλον, με το damage control να παραμένει σε εξέλιξη.

Πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα μετά τη μετάθεση

Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν γύρω από την πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα μετά τη μετάθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός διατήρησε ενεργούς κωδικούς της προηγούμενης μονάδας του, γεγονός που του επέτρεψε πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έπρεπε πλέον να έχει.

Ο Τάσος Τέλλογλου τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν έχει δοθεί απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο οι κωδικοί παρέμειναν ενεργοί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αξιωματικός έδειχνε συχνά στοιχεία σε υφισταμένους, ζητώντας τους να τα αντιγράφουν σε στικάκια. Η πρακτική αυτή θέτει ζήτημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς διευκολύνει τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων εκτός στρατιωτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο πώς κατέστη δυνατό να ταξιδέψει στο εξωτερικό, δεδομένου ότι κάθε μετακίνηση στρατιωτικού εκτός Ελλάδας απαιτεί προηγούμενη άδεια.

Ταξίδια, PNR και έλεγχοι

Η πληροφορία του ταξιδιού, όπως εξήγησε ο Τάσος Τέλλογλου, καταγράφεται αυτόματα στο PNR (Passenger Name Record), από όπου είναι πολύ πιθανό να εντοπίστηκε από αμερικανικές Αρχές. Το ζήτημα που τίθεται αφορά στο γιατί οι ελληνικές υπηρεσίες δεν εντόπισαν την αναχώρησή του, παρότι διαθέτουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα.

Ακόμη ένα κρίσιμο σημείο αφορά στη μετάθεση του αξιωματικού ενώ βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση. Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί ερωτήματα για τη λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για το πώς ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις.

Έρευνες σε αποστράτους και διεθνές περιβάλλον

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Τέλλογλου, οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ των οποίων πολλοί απόστρατοι και από τους τρεις κλάδους. Μετά την αποστρατεία τους, οι συγκεκριμένοι γίνονται ιδιώτες και μπορούν να εργάζονται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε στρατούς άλλων χωρών, ιδίως σε κράτη του Κόλπου, στην Αίγυπτο και σε χώρες της Αφρικής, όπου μέσα στο 2023 ενισχύθηκε η κινεζική παρουσία. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, καταγράφονται επαφές με Κινέζους αξιωματούχους, γεγονός που γεννά νέα ερωτήματα για πιθανή διακίνηση πληροφοριών μέσω των επαφών αυτών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί γνωστό αν ευαίσθητα δεδομένα έχουν εξέλθει εκτός Ελλάδας ή αν υπήρξε συστηματική διαρροή. Εκείνο που παραμένει δεδομένο, όπως ανέφερε ο Τέλλογλου, είναι ότι το damage control —η εκτίμηση της ζημιάς— δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Η μαραθώνια απολογία του Σμηνάρχου

Ο 54χρονος Σμήναρχος Χ.Φ. άρχισε να καταθέτει ενώπιον του Ανακριτή στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, παρουσία των δικηγόρων του. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε πολυσέλιδο υπόμνημα και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις του Ανακριτή, επιχειρώντας να εξηγήσει τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, ο 54χρονος ανέφερε ότι οι ενέργειές του συνδέονταν με την αναζήτηση επιπλέον εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι δεν είχε στόχο να προδώσει τη χώρα. Οι ισχυρισμοί του εξετάστηκαν στο πλαίσιο της δικογραφίας, η οποία οδήγησε τελικά στην απόφαση για την προφυλάκισή του.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Βασίλης Χειρδάρης, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το Αεροδικείο το απόγευμα της Τρίτης, δήλωσε: «Με γενναιότητα παραδέχτηκε την ενοχή του, είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Ζητεί την τιμωρία του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη, στην οποία έχει εμπιστοσύνη».

Σε άλλο σημείο, ο ίδιος τόνισε ότι η συμφωνία του εντολέα του έγινε με ιδιωτικό φορέα – εταιρεία, σημειώνοντας πως από ένα σημείο και μετά «τον πίεζαν αφόρητα να δίνει έγγραφα νατοϊκά ή άλλα με ευαίσθητες πληροφορίες».

Τι προβλέπει το Άρθρο 22

Ο Σμήναρχος παραπέμπεται πλέον σε δίκη και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει την ισόβια κάθειρξη. Βάσει του νέου νόμου Δένδια, που ψηφίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, προβλέπεται η αφαίρεση όλων των βαθμών, η αποστρατεία και η απώλεια της ιθαγένειας.

Η ισόβια κάθειρξη συνεπάγεται ότι δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 22 με τίτλο «Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών», στρατιωτικός που αποκτά χωρίς δικαίωμα πληροφορίες ή έγγραφα με ευαίσθητο περιεχόμενο τιμωρείται με φυλάκιση, ενώ αν ενήργησε προς όφελος ξένου κράτους ή εις βάρος του ελληνικού κράτους, προβλέπεται ισόβια κάθειρξη σε καιρό ειρήνης.

Μετά την απόφαση της προφυλάκισης, ο 54χρονος Σμήναρχος μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορίνθου, όπου λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα, την ευθύνη της οποίας έχει ο Στρατός.

Όσα ανέφερε στην απολογία του

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε και να υπερασπισθώ τον εαυτό μου».

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της Δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας. Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ανέφερε στη Βουλή: «Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι με πολύ συστολή πάνω σε αυτό, γιατί πάνω απ’ όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος».

Για το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σε τρίτες χώρες, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Καμπάς, δήλωσε: «Υπάρχει ένας αγωγός μεταφοράς πληροφοριών από την Κίνα στο Πακιστάν και από εκεί στην Τουρκία, άρα φοβούνται το ΓΕΕΘΑ και η ΕΥΠ μήπως τελικά κάποιες από αυτές τις πληροφορίες που διέρρευσε ο τύπος έφτασαν και στην Τουρκία».

Το υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις, με την εκπρόσωπο Λιάνα Ζωχιού να δηλώνει: «Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, η διαδικασία της συλλογής στοιχείων, και αναμένεται το σχετικό πόρισμα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι οι διμερείς διπλωματικές μας σχέσεις εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Και θα πρέπει να εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρόθεσή μας, βεβαίως, είναι να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα, εφόσον οι ανωτέρω προϋποθέσεις καθίστανται σαφείς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο χωρών».

Η προσέγγιση μέσω LinkedIn και το ταξίδι στο Πεκίνο

Οι έρευνες δείχνουν ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε στα μέσα του 2023 μέσω LinkedIn, όπου ο 54χρονος διατηρούσε ενεργό λογαριασμό. Μέσω εταιρικού προφίλ, που παρέπεμπε σε εταιρεία εκτός αμυντικού χώρου, Κινέζος πράκτορας επικοινώνησε μαζί του, αναφέροντας ότι τον ενδιέφερε το ενδιαφέρον του Σμηνάρχου για τον κινεζικό πολιτισμό.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Σμήναρχος ταξίδεψε ιδιωτικά στο Πεκίνο, ενημερώνοντας την υπηρεσία του ότι, πέρα από διακοπές, θα παρακολουθούσε και σεμινάρια κινεζικής γλώσσας. Εκεί, ο πράκτορας συστήθηκε με κοινό ευρωπαϊκό όνομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και άλλες συναντήσεις, χωρίς να προκύπτει μέχρι στιγμής άμεση σύνδεση με τη στρατολόγησή του.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο χειριστής του φέρεται να του έδωσε κωδικούς πρόσβασης σε κινεζικό ψηφιακό πορτοφόλι, ενσωματωμένο στο WeChat. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες, από το πορτοφόλι αυτό φέρεται να εκταμιεύτηκε ποσό που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Απειλές για τη σωματική ακεραιότητα του 54χρονου και της οικογένειάς του

Ο κύριος Ρίζος, o δεύτερος εκ των δικηγόρων του 54χρονου σμηνάρχου, ανέφερε ότι δέχεται και έχει δεχθεί απειλές για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου και της οικογένειας του κατηγορουμένου. Το στοιχείο αυτό προστίθεται στο ήδη βαρύ πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία αφορά σε κατηγορίες με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η επαφή με εταιρεία από τη Μαλαισία και οι πιέσεις

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι η υπόθεση αφορούσε σε συμβουλευτική εταιρεία από τη Μαλαισία και ότι άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα ξεκίνησαν επικοινωνία μαζί του. Όπως υποστήριξε, αρχικά παρείχε γεωπολιτικές μελέτες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την απολογία του και όσα μετέφερε ο συνήγορός του, άρχισαν πιέσεις και απειλές, οι οποίες εντάσσονται στον ισχυρισμό του περί εξαναγκασμού. Ο ίδιος περιέγραψε ότι δεχόταν μηνύματα του τύπου «ξέρουμε πού μένεις», με αναφορές ότι θα κινδυνεύσει η κόρη του και η σύζυγός του. Με βάση αυτό το επιχείρημα, επιχείρησε να εξηγήσει ότι προχώρησε στις πράξεις που του αποδίδονται κατόπιν πιέσεων.

Τα πρόσωπα – κλειδιά και το χρηματικό ποσό

Σύμφωνα με το Action 24, o 54χρονος υποστήριξε ότι τρία πρόσωπα είχαν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, με ένα εξ αυτών να φέρει το όνομα Στίβεν, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε γυναίκα ανάμεσα στις επαφές του. Τέλος, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι έλαβε 25.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από το συγκεκριμένο ποσό.