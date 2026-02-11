Ελληνοτουρκικά: Ρεαλιστικές προσδοκίες και λειτουργικός δίαυλος επικοινωνίας

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις υπήρξαν διαχρονικά ένα πεδίο δύσκολων ισορροπιών. Σήμερα, η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα που συνομιλεί με την Άγκυρα με αυτοπεποίθηση και πίστη στις θέσεις της. Πρόκειται για μία επιλογή που δείχνει εξωστρέφεια και δυναμισμό στην εξωτερική μας πολιτική.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Η Ελλάδα προσέρχεται με ρεαλιστικές προσδοκίες, γνωρίζοντας ότι οι διαφωνίες είναι συγκεκριμένες, καθώς και ότι ο διάλογος είναι χρήσιμος για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Από το 2023, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπροσέγγισης που ήδη έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα: νηνεμία σε αέρα και θάλασσα και καλύτερη συνεργασία σε τομείς, όπως στο μεταναστευτικό. Ταυτόχρονα, η θετική ατζέντα έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, με αιχμή τον τουρισμό, με τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για Τούρκους επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αυτά τα κεκτημένα δεν είναι αυτονόητα. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συνδυάζει την αποφασιστικότητα με τον δομημένο διάλογο. Η Ελλάδα δεν συζητά γενικώς και αορίστως. Επιθυμεί την επίλυση της μίας και μόνο διαφοράς με την Τουρκία, δηλαδή τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Επιπλέον, ένα ακόμη κεκτημένο στις διμερείς σχέσεις είναι ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά σε πιθανή στιγμή έντασης. Δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Οι δύο χώρες μπορούν και πρέπει να συνομιλούν άμεσα, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Βέβαια, οι γείτονες επιχειρούν κατά καιρούς να εμπλουτίσουν την ατζέντα θέτοντας ανύπαρκτα ζητήματα και χρησιμοποιώντας αίολα επιχειρήματα. Ωστόσο, κάθε τέτοια προσπάθεια απορρίπτεται σθεναρά από την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, όσοι στο εσωτερικό σκηνικό κατηγορούν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για δήθεν υποχωρήσεις, οφείλουν να τις περιγράψουν συγκεκριμένα. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει προχωρήσει σε έμπρακτες κινήσεις αύξησης του γεωπολιτικού εκτοπίσματός της.

Επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο δυτικό μέτωπο, μετά την υποδειγματική συμφωνία με την Ιταλία, καταθέσαμε Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό αποτυπώνοντας για πρώτη φορά σε επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο τα απώτατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας και προχωρήσαμε στον σχεδιασμό εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Υπογράψαμε συμφωνίες με κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους για έρευνες υδρογονανθράκων, εμβαθύναμε τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, η πατρίδα μας καθίσταται κρίσιμος ενεργειακός πόλος για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Οι υποδομές σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη αποτελούν πλέον αποδείξεις γεωπολιτικής ισχύος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες τουρκικές προκλήσεις λαμβάνουν την δέουσα απάντηση. Ναι στο διάλογο, με συγκεκριμένες και ξεκάθαρες εθνικές θέσεις, όμως όχι στις αναίτιες και ανυπόστατες προκλητικές ενέργειες των γειτόνων.

Η πραγματικότητα, λοιπόν, δείχνει το ακριβώς αντίθετο από όσα ορισμένοι θέλουν να εμφανίσουν: Η Ελλάδα ενισχύει συστηματικά τη θέση της και είναι πάντα έτοιμη να συζητήσει. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Υπάρχουν υπεύθυνες επιλογές. Και η Ελλάδα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιλέγει να συνομιλεί από θέση ισχύος, με καθαρές γραμμές και σταθερό προσανατολισμό στο Διεθνές Δίκαιο.

*Ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ