Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη

Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112

Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών

Γεγονότα

1825: Ο Ιμπραήμ, επικεφαλής 4.000 πεζών και 4.000 ιππέων, αποβιβάζεται στη Μεθώνη και την επομένη κινείται προς την Πύλο. Μεγάλος κίνδυνος για την Ελληνική Επανάσταση.

1934: Σε κλίμα πολιτικής οξύτητας διεξάγονται οι δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, με έντονη αντιπαράθεση των υποψηφίων της κυβερνητικής παράταξης και της αντιπολίτευσης. Νικητής στην Αθήνα αναδεικνύεται ο κυβερνητικός και αντιβενιζελικός υποψήφιος, Κωνσταντίνος Κοτζιάς. Δήμαρχος Πειραιά εκλέγεται ο Σωτήριος Στρατήγης. Στην Καβάλα εκλέγεται ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος, ο 29χρονος Δημήτριος Παρτσαλίδης. Αυτές είναι και οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα στις οποίες λαμβάνουν μέρος γυναίκες.

1945: Ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, ο Άγγλος πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο σοβιετικός κομουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν, μοιράζουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, στη Διάσκεψη της Γιάλτας.

1959: Μονογράφεται στη Ζυρίχη από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Τούρκο ομόλογό του Αντνάν Μεντερές η συμφωνία για την Κύπρο. Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 η συμφωνία θα υπογραφεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Λονδίνο (Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία και οι δύο κοινότητες της Κύπρου).

1959: Αρχίζει στην Αθήνα η δίκη του Γερμανού εγκληματία πολέμου Μαξ Μέρτεν. (Υπόθεση Μέρτεν)

1961: Ιδρύεται το Δημοκρατικόν Κέντρον – Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου. Η Νέα Πολιτική Κίνηση διαλύεται και τα στελέχη της προσχωρούν στο νέο κόμμα με εξαίρεση τους Ιωάννη Ζίγδη, Παναγή Παπαληγούρα και Γεώργιο Ράλλη, οι οποίοι καθίστανται ανεξάρτητοι.

1978: Η κυβέρνηση της Κίνας αίρει την απαγόρευση των βιβλίων του Αριστοτέλη, του Γουίλιαμ Σέξπιρ και του Ντίκενς.

1979: – Εγκαθιδρύεται επίσημα το καθεστώς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, υπό τον Αγιατολλάχ Χομεϊνί.

– Εγκαθιδρύεται επίσημα το καθεστώς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, υπό τον Αγιατολλάχ Χομεϊνί. 2016: Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας συντρίβεται στη νήσο Κίναρο, δυτικά της Λέρου.

Γεννήσεις

1776: Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. (Θαν. 27/9/1831)

1847: Τόμας Έντισον, Αμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης, με 1.093 πατέντες στο ενεργητικό του. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, το γραμμόφωνο και τον τηλέγραφο. (Θαν. 18/10/1931)

1965: Στέλιος Ρόκκος, Έλληνας τραγουδοποιός

1969: Τζένιφερ Άνιστον, Αμερικανίδα ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της. Κέρδισε παγκόσμια φήμη από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» («Friends», 1994–2004), αλλά και από τον πρώτο γάμο της με τον Μπραντ Πιτ.

Τζένιφερ Άνιστον, Αμερικανίδα ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της. Κέρδισε παγκόσμια φήμη από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» («Friends», 1994–2004), αλλά και από τον πρώτο γάμο της με τον Μπραντ Πιτ. 1974: Μαρία Μπεκατώρου, Ελληνίδα παρουσιάστρια

Θάνατοι