ΗΠΑ: Στη Φλόριντα η πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη για το 2026

Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός πλανόδιου πωλητή που είχε γνωρίσει σε ένα μπαρ με τον αδελφό του έγινε ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε στη Φλόριντα φέτος.

Ο 64χρόνος Ρόναλντ Πάλμερ Χιθ, ανακηρύχθηκε νεκρός στις 6.12 μ.μ. την Τρίτη έπειτα από τριπλή ένεση στη Φυλακή της Πολιτείας της Φλόριντα, κοντά στο Στάρκ. Ο Χιθ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, ληστεία με θανατηφόρο όπλο και άλλες κατηγορίες για τη δολοφονία του Μάικλ Σέρινταν το 1989.

Ήταν η πρώτη εκτέλεση στην πολιτεία για το 2026 και ακολούθησε ένα ρεκόρ 19 εκτελέσεων στη Φλόριντα πέρυσι. μετά από ρεκόρ 19 εκτελέσεων το 2025. Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις επέβλεψε περισσότερες εκτελέσεις σε ένα έτος από οποιονδήποτε άλλο κυβερνήτη της Φλόριντα από την επαναφορά της θανατικής ποινής το 1976. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 8 εκτελέσεις το 2014.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι αδελφοί Ρόναλντ και Κένεθ Χιθ συνάντησαν τον Μάικλ Σέρινταν σε μπαρ στο Γκέινσβιλ τον Μάιο του 1989 και συμφώνησαν να πάνε σε άλλο μέρος για να καπνίσουν μαριχουάνα. Κάποια στιγμή, οι αδελφοί σχεδίασαν να ληστέψουν τον Σέρινταν. Ο Κένεθ Χιθ τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον Σέρινταν στο στήθος, ενώ ο Ρόναλντ Χιθ τον κλώτσησε και του επιτέθηκε με μαχαίρι κυνηγιού. Στη συνέχεια, ο Κένεθ Χιθ πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι. Το σώμα του θύματος αφέθηκε σε δασική περιοχή και οι αδελφοί επέστρεψαν στο μπαρ για να πάρουν αντικείμενα από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του.

Αναφέρεται ότι οι αδελφοί πραγματοποίησαν πολλαπλές αγορές με τις πιστωτικές κάρτες του Σέρινταν την επόμενη μέρα σε εμπορικό κέντρο του Γκέινσβιλ.

Ο Ρόναλντ Χιθ συνελήφθη μερικές εβδομάδες αργότερα στην Τζόρτζια, αφού οι αρχές τον συνδέσαν με τις κλεμμένες πιστωτικές κάρτες.

Στις ΗΠΑ, 47 άτομα εκτελέστηκαν το 2025, με τη Φλόριντα να ηγείται. Ακολουθούν Αλαμπάμα, Νότια Καρολίνα και Τέξας με 5 εκτελέσεις η κάθε μία.

Δύο ακόμη εκτελέσεις στη Φλόριντα έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο: ο Μελβιν Τρότερ, 65 ετών, στις 24 Φεβρουαρίου και ο Μπίλι Λέον Κιρς, 53 ετών, στις 3 Μαρτίου.

Όλες οι εκτελέσεις στη Φλόριντα διεξάγονται με τριπλή θανατηφόρα ένεση, που περιλαμβάνει ηρεμιστικό, παραλυτικό και φάρμακο που σταματά την καρδιά, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Associated Press