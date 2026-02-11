ΠΟΥ: Πάνω από 94 εκατ. άνθρωποι με καταρράκτη – Οι μισοί δεν έχουν πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση

Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καταρράκτη παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση που θα επέτρεπε τη διόρθωση της όρασής τους, τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο καταρράκτης, η θόλωση του φακού του ματιού που περιορίζει την όραση και μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση, εμφανίζεται συχνότερα στους ηλικιωμένους, με την προχωρημένη ηλικία να αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου.

«Η επέμβαση καταρράκτη, που διαρκεί περίπου 15 λεπτά, είναι μία από τις πιο οικονομικά αποδοτικές ιατρικές διαδικασίες, προσφέροντας άμεση και μόνιμη αποκατάσταση της όρασης», δήλωσε ο ΠΟΥ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο συχνά εκτελούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Stuart Keel, τεχνικό υπεύθυνο για την οφθαλμολογική φροντίδα στον ΟΗΕ, το ήμισυ των ανθρώπων που χρειάζονται επέμβαση παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Η Αφρική πληρώνει το βαρύτερο τίμημα

Η κατάσταση είναι χειρότερη στην Αφρική, όπου τρία στα τέσσερα άτομα που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση καταρράκτη παραμένουν χωρίς θεραπεία.

Στην Κένυα, με τον τρέχοντα ρυθμό, το 77% των ατόμων που χρειάζονται επέμβαση θα πεθάνουν με τύφλωση ή προβλήματα όρασης από καταρράκτη.

Σε όλες τις περιοχές, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σταθερά χαμηλότερη πρόσβαση στη φροντίδα από ό,τι οι άνδρες.

Από τα 94 εκατομμύρια άτομα που επηρεάζονται, λιγότερο από το 20% είναι τυφλά, ενώ οι υπόλοιποι υποφέρουν από μειωμένη όραση.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η κάλυψη της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη αυξήθηκε κατά 15%.

Το 2021, τα κράτη μέλη του ΠΟΥ έθεσαν στόχο αύξησης 30% μέχρι το 2030.

Ωστόσο, τα τρέχοντα μοντέλα προβλέπουν ότι η κάλυψη θα αυξηθεί μόνο κατά περίπου 8,4% αυτή τη δεκαετία.

Ο ΠΟΥ καλεί τα κράτη να:

Εντάξουν εξετάσεις ματιών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

Επενδύσουν στον απαραίτητο εξοπλισμό χειρουργικής επέμβασης.

Διευρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδεύοντας χειρουργούς με τυποποιημένα προγράμματα και διανέμοντάς τους σε όλη τη χώρα, ειδικά εκτός μεγάλων πόλεων.

Το κόστος του φακού που εμφυτεύεται μπορεί να είναι κάτω από 100 δολάρια, ενώ τα έξοδα εκτός ασφάλισης μπορεί να είναι υψηλότερα. Η Διευθύντρια του ΠΟΥ για τις μη μεταδοτικές ασθένειες, Ντεβόρα Κέστελ, υπογράμμισε ότι η επέμβαση καταρράκτη είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την αποκατάσταση της όρασης και τη μεταμόρφωση της ζωής, καθώς οι άνθρωποι ανακτούν ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες.

Πηγή: AFP