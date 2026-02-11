Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Ο διάλογος, τα «ήρεμα νερά» και οι προσδοκίες

Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 15:15, ώρα Ελλάδας.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Οι στόχοι

Όπως αναφέρει σε άρθρο του στο enikos.gr, ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Γιώργος Φίλης, «η σύγκληση του Ανωτάτου Συμβούλιου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, και η συνεπακόλουθη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην καλύτερη των περιπτώσεων για την πατρίδα μας δεν πρόκειται να αποφέρει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα αναφορικά με την ουσία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά ίσως η Αθήνα να «αγοράσει» λίγο ακόμα χρόνο όπου τα «ήρεμα νερά» θα χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση ως δικαιολογητική βάση στο εσωτερικό της χώρας αναφορικά με την «αποτελεσματική» πολιτική διαχείριση του βασικότερου θέματος ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στον δρόμο προς τις κάλπες οι οποίες θα διεξαχθούν το αργότερο σε ένα περίπου έτος από σήμερα».

«Σήμερα, η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα που συνομιλεί με την Άγκυρα με αυτοπεποίθηση και πίστη στις θέσεις της. Πρόκειται για μία επιλογή που δείχνει εξωστρέφεια και δυναμισμό στην εξωτερική μας πολιτική. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Η Ελλάδα προσέρχεται με ρεαλιστικές προσδοκίες, γνωρίζοντας ότι οι διαφωνίες είναι συγκεκριμένες, καθώς και ότι ο διάλογος είναι χρήσιμος για τη σταθερότητα στην περιοχή» αναφέρει από πλευράς του σε άρθρο στο enikos.gr ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Κυβερνητικές πηγές: Διατήρηση κλίματος ηρεμίας

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς Ελλάδας – Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Εξάλλου, τονίζουν οι ίδιες πηγές, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπως:

τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,

την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών,

τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου,

την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από ενάμιση χρόνο – η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θεωρούνται σημαντικές, καθώς αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρ.Τ. Ερντογάν, πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, ο πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης και ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Το πλαίσιο της Αθήνας και τα όρια του διαλόγου

Η ελληνική πλευρά, κρατώντας χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, επιχειρεί να αποσυνδέσει τις τουρκικές προκλήσεις από την πολιτική διαδικασία του διαλόγου. Όπως επισημαίνεται, η συνέχισή του αποτελεί στρατηγική επιλογή, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στη σχέση καλής γειτονίας.

Η ατζέντα παραμένει προσανατολισμένη σε ζητήματα «χαμηλής πολιτικής», όπως το Μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία, η οικονομική συνεργασία και το εμπόριο, καθώς και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει συζήτηση για περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, αυτές δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα, καθώς, όπως διαμηνύεται, στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η ελληνική διπλωματία δηλώνει προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια και, εφόσον το ζήτημα τεθεί, θα συζητηθεί. Σε περίπτωση που η Άγκυρα βάλει στο τραπέζι τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE, η άρση του casus belli αποτελεί απαράβατο όρο για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Δηλώσεις και επίσημο δείπνο

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο, το οποίο θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη το δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παρακαθίσει αύριο, Τετάρτη, στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα προς τιμήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε πρόσκληση για τον σκοπό αυτό από τον Τούρκο πρόεδρο και, κατά τη σύντομη επίσκεψή του στην Άγκυρα, θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.