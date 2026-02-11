Και η Αυστραλία γοητεύτηκε από την τουρκική αμυντική τεχνολογία – Η Ελλάδα επενδύει στην Ινδία

Η ολοένα ανερχόμενη δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την Αυστραλία, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι φίλα προσκείμενη χώρα στην Ελλάδα υπέγραψε αμυντική συμφωνία. Παράλληλα η Αθήνα, μετά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Ινδία, επενδύει στην στρατιωτική συνεργασία με το Νέο Δελχί.

Η τουρκική ROKETSAN υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την αυστραλιανή αμυντική εταιρεία EOS στην Παγκόσμια Έκθεση Άμυνας (WDS) στο Ριάντ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας θεσπίζει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών τεχνολογιών σε συστήματα όπλων λέιζερ και την εκτέλεση κοινών έργων στην παγκόσμια αγορά. Τα μέρη σχεδιάζουν να αναπτύξουν από κοινού λύσεις για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των πελατών.

Τα συστήματα όπλων λέιζερ που καλύπτονται από τη συμφωνία αποτελούν έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της ROKETSAN. Το Σύστημα Όπλων Κατευθυνόμενης Ενέργειας ALKA, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία, χρησιμεύει ως αμυντικό σύστημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία και τεχνολογία λέιζερ ενάντια σε ασύμμετρες απειλές.

Το ALKA, που χρησιμοποιείται κατά των αυξανόμενων απειλών από drones τα τελευταία χρόνια, μπορεί να εξουδετερώσει γρήγορα τα FPV drones με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει . Η ROKETSAN ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του ALKA το 2023. Ως το μόνο ενεργειακά τροφοδοτούμενο όπλο στο απόθεμα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, το σύστημα παίζει ρόλο στην προστασία κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κυβερνητικών θεσμών.

Ελλάδα – Ινδία

Στον αντίποδα, η Ελλάδα φαίνεται ότι επενδύει στον άξονα με την Ινδία, ως επέκταση του IMEC, δηλαδή του δικτύου μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υποδομών που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και του Ισραήλ με πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Κατά την επίσκεψή του στην Ινδία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε σειρά επαφών με στόχο την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα και σε επίπεδο συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων.

«Η Ινδία ως χώρα παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για την Ελλάδα το να έχει μια στενή επαφή με μια χώρα ενός δις. τετρακοσίων εκατομμυρίων κάτοικων, με Ένοπλες Δυνάμεις που αγγίζουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης μοιραζόμαστε συστήματα. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει Rafale, όπως και εμείς» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε «είχα την ευκαιρία να υπογράψω μια συμφωνία με τον Ινδό ομόλογο μου που αφορά την συνεργασία μας στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε κατά την επίσκεψή του το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, όπου παρακολούθησε παρουσιάσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία. Παρόντες ήταν οι επικεφαλής, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και οι επικεφαλής Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα της Ινδίας, αλλά και μέλη ιδιωτικών επιχειρήσεων καινοτομίας.

Κατά τη συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030», όπως και στη νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία, την οποία εγκαινίασε κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Ελλάδας, με τον τότε και νυν Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Dr. Τζαϊσάνκαρ.

Η Ινδία διαθέτει μια ισχυρή εγχώρια βιομηχανία πυραυλικών συστημάτων που ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030»

Akash: Το ινδικό σύστημα αεράμυνας μέσου βεληνεκούς, το οποίο εξέτασε πρόσφατα η ελληνική πλευρά (είναι ήδη επιχειρησιακό στην Αρμενία).

Το ινδικό σύστημα αεράμυνας μέσου βεληνεκούς, το οποίο εξέτασε πρόσφατα η ελληνική πλευρά (είναι ήδη επιχειρησιακό στην Αρμενία). Barak 8: Σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ και χρησιμοποιείται από το Ινδικό Ναυτικό, προσφέροντας δυνατότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες του Αιγαίου.

Η συνεργασία στον τομέα των drones είναι ίσως η πιο προχωρημένη σε επίπεδο βιομηχανίας

Sarisa UCAV: Το ελληνικό οπλισμένο drone της SAS Technology κατασκευάζεται ήδη στην Ινδία με άδεια (ως MV 1000 AMARAN), αποτελώντας πρότυπο για μελλοντικά projects.

Το ελληνικό οπλισμένο drone της SAS Technology κατασκευάζεται ήδη στην Ινδία με άδεια (ως MV 1000 AMARAN), αποτελώντας πρότυπο για μελλοντικά projects. Αντι-drone συστήματα: Κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών για την αντιμετώπιση σμηνών drones (swarm drones), τομέας όπου η Ινδία επενδύει μαζικά.

Επιπλέον, υπάρχει έντονο φιλολογικό και αναλυτικό ενδιαφέρον για τον υπερηχητικό πύραυλο cruise BrahMos, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα δυνατότητες «άρνησης πρόσβασης» (A2/AD) στο Αιγαίο.