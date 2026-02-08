H Τουρκία κατασκευάζει ΤΟΜΠ – Η χαμένη ευκαιρία του Ελληνικού Στρατού και τα Μ113 που δεν αναβαθμίζονται

Σύνοψη από το

  • Η Τουρκία ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής των εγχώριας ανάπτυξης Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) KAPLAN, τα οποία φέρουν αναβαθμισμένα επίπεδα θωράκισης και μεγαλύτερη επιβιωσιμότητα στο πεδίο.
  • Ο Ελληνικός Στρατός αντιμετωπίζει προβλήματα στην αναβάθμιση των υπαρχόντων Μ113, καθώς το κόστος κρίνεται δυσθεώρητο για οχήματα ηλικίας 40-50 ετών και οι προσπάθειες με ισραηλινή τεχνολογία δεν απέδωσαν.
  • Την ίδια στιγμή, προγράμματα όπως η προμήθεια 200 LYNX με εγχώρια παραγωγή και τα Bradley από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να προσφέρουν λύση, φαίνεται να παραμένουν στον αέρα, με τον ΕΣ να βρίσκεται σε σημείο «μηδέν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

H Τουρκία κατασκευάζει ΤΟΜΠ – Η χαμένη ευκαιρία του Ελληνικού Στρατού και τα Μ113 που δεν αναβαθμίζονται

Η Τουρκία ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής των εγχώριας ανάπτυξης Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) με το KAPLAN. Φέρουν αναβαθμισμένα επίπεδα θωράκισης, συνεπώς και μεγαλύτερο επίπεδο επιβιωσιμότητας στο πεδίο. Ο Ελληνικός Στρατός φαίνεται να προβληματίζεται με το θέμα αναβάθμισης των Μ113, στα οποία είχε επενδύσει μετά την απόσυρση ενδιαφέροντος από τα Bradley, αλλά και την εγκαθίδρυση μονάδας παραγωγής LYNX.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην Τουρκία, το πρώτο όχημα του Προγράμματος Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού KAPLAN έχει φτάσει στο τελικό του στάδιο, με τις εργασίες συναρμολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής, οι δοκιμές του οχήματος έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το δεύτερο όχημα θα παραχθεί στην Ινδονησία και οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της PT Pindad και του Υπουργείου Άμυνας της Ινδονησίας, για την κάλυψη των αναγκών του ινδονησιακού στρατού σε ερπυστριοφόρα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κατηγορίας 30 τόνων, η «Σύμβαση Ανάπτυξης και Παραγωγής Τεθωρακισμένου Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού KAPLAN (ΤΟΜΠ KAPLAN)» υπογράφηκε μεταξύ της PT Pindad και της FNSS τον Φεβρουάριο του 2024.

Όπως αναφέρει το τουρκικό «defenceturk», η αρχιτεκτονική σχεδιασμού του Τεθωρακισμένου Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) KAPLAN παρέχει ανώτερη επιβιωσιμότητα στο πεδίο της μάχης, με την προηγμένη βαλλιστική προστασία, τα κορυφαία στην κατηγορία τους συστήματα προστασίας από νάρκες και την ισχύ πυρός. Εξοπλισμένο με πακέτα προστασίας από βαλλιστικές απειλές, απειλές από νάρκες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, το ΤΟΜΠ KAPLAN προσφέρει επίσης ένα προαιρετικό σύστημα ενεργούς προστασίας από αντιαρματικές ρουκέτες επιπέδου RPG και όλμους.

Με δυνατότητα μεταφοράς συνολικά 13 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων του πυροβολητή, του οδηγού και του διοικητή, το όχημα είναι ικανό να κινείται με υψηλή ταχύτητα σε ασφαλτοστρωμένους ή σταθερούς δρόμους, αλλά και σε ανώμαλο έδαφος, ενώ είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Διαθέτει ηλεκτρονική υποδομή οχήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής, που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση διαφόρων ειδών εξοπλισμού αποστολής, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Πεδίου Μάχης και κάμερες επίγνωσης κατάστασης 360 μοιρών, οι οποίες παρέχουν ημερήσια και νυχτερινή όραση για το πλήρωμα.

Το Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) KAPLAN είναι ένα αρθρωτό όχημα, σχεδιασμένο με πιθανές επιλογές ενσωμάτωσης για επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα συστήματα πυργίσκων, και εξοπλισμένο με πυρομαχικά ελαφρού και μεσαίου διαμετρήματος, καθώς και πυργίσκους και οπλικά συστήματα όλμων και αντιαρματικών πυραύλων 120 mm. Αυτός ο αρθρωτός σχεδιασμός επιτρέπει στο ΤΟΜΠ KAPLAN να διαμορφώνεται ώστε να εκτελεί διάφορες αποστολές, όπως μηχανοκίνητο πεζικό, αναγνώριση, διοίκηση και έλεγχο, προστασία δυνάμεων, ιατρική εκκένωση, διάσωση, μηχανική και άμεση ή έμμεση υποστήριξη πυρών.

Τα ελληνικά Μ113

Αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Στρατός έχει ως κύριο ΤΟΜΠ τα Μ113, τα οποία διαθέτει εν αφθονία σε διάφορες διαμορφώσεις, φτάνοντας σχεδόν τα 3.000 οχήματα.

Ωστόσο, το επίπεδο θωράκισης των ελληνικών Μ113 (εκδόσεις Α1/Α2) θεωρείται πλέον βασικό και περιορισμένο για τα δεδομένα του σύγχρονου πεδίου μάχης. Το σκάφος του Μ113 είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου τύπου 5083 (αεροπορικού τύπου). Είναι σχεδιασμένο να προστατεύει το πλήρωμα από βολίδες φορητών όπλων (έως 7,62 mm) και θραύσματα βλημάτων πυροβολικού. Είναι ευάλωτο σε βαριά πολυβόλα (όπως το σοβιετικό 12,7 mm ή 14,5 mm), αντιαρματικά ρουκετοβόλα (RPG) και σύγχρονες νάρκες/IEDs.

Αρχικά, όπως είχαμε εκτενώς αναφέρει στο enikos.gr, το ΓΕΣ είχε δρομολογήσει προγράμματα αναβάθμισης για τουλάχιστον 500 οχήματα. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος εστίαζαν στην τοποθέτηση εξωτερικών πλακών (ceramic ή composite) για την αναβάθμιση της προστασίας στο επίπεδο Level 3 ή 4, ώστε να αντέχουν βολές 14,5 mm, στην ενίσχυση του δαπέδου για προστασία από εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ υπήρξαν και σχέδια για τοποθέτηση ενεργητικών συστημάτων (όπως το Iron Fist ή Trophy) και τηλεχειριζόμενων πύργων (RCWS) με πυροβόλα 30 mm, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε ελαφρά Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ).

Όλα τα παραπάνω, τελικά, φάνηκε ότι εκτοξεύουν το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη για ένα σκαρί ηλικίας 40-50 ετών, με σκοπό να επιμηκυνθεί η ζωή του κατά τουλάχιστον 20 χρόνια.

Κι αυτό, γιατί με την ανώτερη θωράκιση θα πρέπει να αλλαχθούν ο κινητήρας, το κιβώτιο, το σύστημα κλιματισμού, τα ηλεκτρολογικά και τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Ωστόσο, υπήρξαν δεύτερες σκέψεις για αναβάθμιση τουλάχιστον 200 οχημάτων σε πρώτη φάση, με ισραηλινή τεχνολογία.

Όμως, η σχετική επίδειξη που έγινε από Ισραηλινούς στους Έλληνες επιτελείς μάλλον δημιούργησε περισσότερες απορίες, παρά απάντησε στα ερωτήματα που είχαν για το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τώρα να βρίσκεται και αυτό στον αέρα και να επιστρέφουμε στο σημείο «μηδέν», από όπου ξεκίνησε ο ΕΣ τις αναζητήσεις για λύσεις στις αρχές της δεκαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχε δρομολογηθεί η προμήθεια 200 LYNX, με εγχώρια παραγωγή, ταυτόχρονα με τα Bradley από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο δωρεάν παραχώρησης αμυντικού εξοπλισμού, για τα οποία θα χρειάζονταν περίπου 3 εκατ. ευρώ ανά όχημα για την αναβάθμισή τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα