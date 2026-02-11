Καναδάς: Μακελειό σε σχολείο με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 27 τραυματίες – Η τρίτη πιο πολύνεκρη επίθεση στην ιστορία της χώρας

Μια μικρή, απομονωμένη κοινότητα στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, στον Καναδά, βυθίστηκε στο πένθος, όταν πυροβολισμοί μέσα σε σχολείο μετέτρεψαν μια συνηθισμένη σχολική ημέρα σε μία από τις πιο αιματηρές στιγμές στην ιστορία της επαρχίας και του Καναδά. Τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη.

Σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στο Tumbler Ridge Secondary School, ανάμεσά τους και το άτομο (γυναίκα) που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν ο δράστης -από αυτό που φαίνεται να ήταν αυτοτραυματισμός- ενώ 2 ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε κοντινό σπίτι.

Δύο ακόμα νεκροί εντοπίστηκαν σε δεύτερη τοποθεσία —σε κατοικία— σε περιστατικό που, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι συνδέεται με τους πυροβολισμούς στο σχολείο, όπως δήλωσε ο υπαστυνόμος Ken Floyd, διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP) της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο Ken Floyd ανέφερε ότι περισσότεροι από 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους, μετά τους πυροβολισμούς στο Tumbler Ridge Secondary School.

Τόνισε επίσης ότι η απειλή για την κοινότητα έχει πλέον λήξει.

Γυναίκα δράστης

Ο υπαστυνόμος Floyd δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τα κίνητρα της δράστιδας. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της ή την ηλικία της.

Επιβεβαίωσε ότι η δράστιδα είναι το ίδιο άτομο με την ύποπτη που είχε περιγραφεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα από ειδοποίηση της κοινότητας προς την αστυνομία. Η ειδοποίηση αυτή περιέγραφε την ύποπτη ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Μαζικές ένοπλες επιθέσεις στον Καναδά

Οι πυροβολισμοί στο Tumbler Ridge αποτελούν την τρίτη πιο πολύνεκρη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία του Καναδά, μαζί με την επίθεση του 1996 στο Βέρνον της Βρετανικής Κολομβίας, που είχε ως αποτέλεσμα 10 θανάτους.

Μόνο δύο περιστατικά ήταν πιο αιματηρά: το 1989, όταν ένοπλος εισέβαλε σε αίθουσα μηχανικών στο École Polytechnique του Μόντρεαλ, σκοτώνοντας 14 γυναίκες, πριν αυτοκτονήσει, και το 2020, όταν ο Gabriel Wortman σκότωσε 22 ανθρώπους στη βόρεια Νέα Σκωτία, προτού τον εξουδετερώσει η αστυνομία.

Οι σχολικοί πυροβολισμοί είναι σπάνιοι στον Καναδά.

Η υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Βρετανικής Κολομβίας, Nina Krieger, δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ότι το περιστατικό ήταν «ένα από τα χειρότερα μαζικά περιστατικά ένοπλης βίας στην ιστορία της επαρχίας μας και της χώρας μας».

Πού βρίσκεται το Tumbler Ridge Secondary School

Η πόλη Tumbler Ridge, με πληθυσμό περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται περισσότερο από 1.000 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ, κοντά στα σύνορα με την Αλμπέρτα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της επαρχιακής κυβέρνησης, το Tumbler Ridge Secondary School έχει 175 μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου (Grades 7–12).

Λόγω του μικρού μεγέθους του σχολείου, υπάρχει ένα «εξαιρετικά ισχυρό αίσθημα κοινότητας» ανάμεσα στο προσωπικό και τους μαθητές, όπως αναφέρει ο ιστότοπος της περιφέρειας.

Η πόλη βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας, και περιβάλλεται από εκτεταμένες οροσειρές και ένα πάρκο αναγνωρισμένο από την UNESCO.

Είναι τόσο απομονωμένη, ώστε το σήμα κινητής τηλεφωνίας χάνεται περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την αναχώρηση με αυτοκίνητο από την πόλη, όπως ανέφερε η Danielle Roscher, ιδιοκτήτρια τοπικής εταιρείας υπαίθριων περιηγήσεων.

Το σχολείο Tumbler Ridge Secondary School, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, και το Tumbler Ridge Elementary School θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, ανακοίνωσε το σχολικό συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης. Το Northern Lights College, που διατηρεί παράρτημα στο λύκειο, ανακοίνωσε επίσης ότι θα παραμείνει κλειστό για την εβδομάδα.

Μάρκ Κάρνει: Είμαι συντετριμμένος

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι συντετριμμένος από τους πυροβολισμούς στο Tumbler Ridge.

«Συμμερίζομαι το πένθος των Καναδών μαζί με εκείνους των οποίων οι ζωές άλλαξαν ανεπανόρθωτα σήμερα και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για το θάρρος και την αυταπάρνηση των πρώτων διασωστών που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους».

Το γραφείο του Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προγραμματισμένο ταξίδι του στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας και στο Μόναχο της Γερμανίας. Στο Χάλιφαξ επρόκειτο να παρουσιάσει στο την Τετάρτη μια πολυαναμενόμενη στρατηγική για τη βιομηχανία της άμυνας, πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, David Eby, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο μέσα σε δύο λεπτά. Είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ο Eby δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μίλησε με τον Κάρνεϊ μετά από αυτό που χαρακτήρισε «αδιανόητη τραγωδία».

«Ξέρω ότι απόψε, αυτό μας κάνει όλους να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας λίγο πιο σφιχτά», είπε. «Ζητώ από τους πολίτες της Βρετανικής Κολομβίας να φροντίσουν απόψε τους ανθρώπους του Tumbler Ridge».

Η καναδική κυβέρνηση έχει απαντήσει σε προηγούμενες μαζικές ένοπλες επιθέσεις με μέτρα ελέγχου της οπλοκατοχής, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατα διευρυμένης απαγόρευσης όλων των όπλων που θεωρεί επιθετικά.

Συγκλονιστική μαρτυρία μαθητή

Ο Darian Quist, μαθητής στο Tumbler Ridge Secondary School, και η μητέρα του Shelley Quist, μίλησαν στο CBC Radio West για όσα συνέβησαν.

Ο Darian είπε ότι λίγο μετά την άφιξή του στην τάξη του στις 1:30 μ.μ. τοπική ώρα, ήχησε συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγίες να κλείσουν οι πόρτες λόγω κατάστασης lockdown. Δήλωσε στο CBC ότι είχε οχυρωθεί μέσα σε μια τάξη για δύο ώρες, με θρανία και καρέκλες μπροστά στην πόρτα.

Ανέφερε επίσης ότι το Tumbler Ridge είναι ένα μικρό σχολείο και εκτίμησε ότι στην τάξη του υπάρχουν μόλις περίπου 20 μαθητές. Περιέγραψε την κατάσταση ως «σχεδόν εξωπραγματική».

«Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κάπου που είχα δει μόνο μέσα από μια τηλεόραση», είπε. «Καταστρώναμε σχέδια διαφυγής σε περίπτωση που κάποιος ερχόταν στην πόρτα».

Η μητέρα του, Shelley Quist, είπε ότι από το γραφείο της στο νοσοκομείο μπορούσε να δει «αστυνομικούς της RCMP παντού, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα».

«Υπήρχε ένας αστυνομικός της RCMP γονατισμένος στον χώρο στάθμευσης με το όπλο του προτεταμένο», είπε. Μέσα από το τηλέφωνο, μπορούσε να ακούσει την αστυνομία να «κλωτσά» την πόρτα της τάξης του γιου της.

«Τότε ήταν που έφυγα από το σπίτι», είπε.. Όπως είπε, δεν πίστεψε ότι ο γιος της ήταν καλά μέχρι να τον δει με τα μάτια της.