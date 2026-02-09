Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ένας βασιλικός φόνος της συγγραφέως  S.J. Bennett  – Η βασίλισσα αναζητεί την αλήθεια σε μια σκοτεινή ιστορία δράσης και μυστηρίου

Enikos Newsroom

Media

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ένας βασιλικός φόνος της συγγραφέως  S.J. Bennett  – Η βασίλισσα αναζητεί την αλήθεια σε μια σκοτεινή ιστορία δράσης και μυστηρίου

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ένας βασιλικός φόνος της συγγραφέως  S.J. Bennett  – Η βασίλισσα αναζητεί την αλήθεια σε μια σκοτεινή ιστορία δράσης και μυστηρίου

Δεκέμβριος 2016. Ένα κομμένο χέρι βρίσκεται σε μια παραλία, δίπλα στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ξέρει πώς να εξιχνιάζει ακόμη και τις πιο περίπλοκες ανθρωποκτονίες. Και παρότι πολύ γρήγορα αναγνωρίζει το εβδομηντάχρονο θύμα, τον Έντουαρντ Σιν Σιρ, από το δαχτυλίδι σεβαλιέ που φοράει, η έρευνα για τον δολοφόνο του δεν είναι το ίδιο απλή.

Ο Σιν Σιρ ζούσε μια ασυνήθιστη και ορισμένες φορές αμφιλεγόμενη ζωή, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αρκετούς εχθρούς στον αγροτικό μικρόκοσμο του Βορείου Νόρφολκ, όπου όλοι γνωρίζουν τους πάντες.

Αλλά, όταν ένας δεύτερος άνθρωπος εντοπίζεται νεκρός και ένα γνωστό μέλος της τοπικής κοινωνίας παραλίγο να πεθάνει σε τροχαίο, το μυστήριο παίρνει μια πιο σκοτεινή τροπή. Οι διακοπές των Χριστουγέννων πλησιάζουν προς το τέλος τους, έτσι η βασίλισσα και η έμπιστη βοηθός της, η Ρόζι, πρέπει να αναμετρηθούν με τον χρόνο για να ανακαλύψουν τη λύση του γρίφου. Ειδάλλως, το επόμενο θύμα μπορεί να βρεθεί ανάμεσά τους.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:02 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Ηλέκτρα»: H Δόμνα εξαφανίζεται από προσώπου γης – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκ...
17:40 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Οι σειρές επιστρέφουν στην αρχική τους θέση

Έπειτα από δύο εβδομάδες έκτακτων αλλαγών και ανατροπών, η prime time του Alpha βρίσκει τον… ε...
17:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Έρχεται η συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Σε διευρυμένη συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση προχωρά η ΕΡΤ, με βάση την Reallife. Μετά το δραμα...
16:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Alpha: Πλήρης ανανέωση της prime time την προσεχή σεζόν

Μετά τον «Άγιο έρωτα», οριστικό φινάλε τον Ιούνιο και για το «Να μ’ αγαπάς», με βάση την Reall...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα