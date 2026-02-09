Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ένας βασιλικός φόνος της συγγραφέως S.J. Bennett – Η βασίλισσα αναζητεί την αλήθεια σε μια σκοτεινή ιστορία δράσης και μυστηρίου

Δεκέμβριος 2016. Ένα κομμένο χέρι βρίσκεται σε μια παραλία, δίπλα στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ξέρει πώς να εξιχνιάζει ακόμη και τις πιο περίπλοκες ανθρωποκτονίες. Και παρότι πολύ γρήγορα αναγνωρίζει το εβδομηντάχρονο θύμα, τον Έντουαρντ Σιν Σιρ, από το δαχτυλίδι σεβαλιέ που φοράει, η έρευνα για τον δολοφόνο του δεν είναι το ίδιο απλή.

Ο Σιν Σιρ ζούσε μια ασυνήθιστη και ορισμένες φορές αμφιλεγόμενη ζωή, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αρκετούς εχθρούς στον αγροτικό μικρόκοσμο του Βορείου Νόρφολκ, όπου όλοι γνωρίζουν τους πάντες.

Αλλά, όταν ένας δεύτερος άνθρωπος εντοπίζεται νεκρός και ένα γνωστό μέλος της τοπικής κοινωνίας παραλίγο να πεθάνει σε τροχαίο, το μυστήριο παίρνει μια πιο σκοτεινή τροπή. Οι διακοπές των Χριστουγέννων πλησιάζουν προς το τέλος τους, έτσι η βασίλισσα και η έμπιστη βοηθός της, η Ρόζι, πρέπει να αναμετρηθούν με τον χρόνο για να ανακαλύψουν τη λύση του γρίφου. Ειδάλλως, το επόμενο θύμα μπορεί να βρεθεί ανάμεσά τους.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews