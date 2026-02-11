Τέμπη: Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις στις 28 Φεβρουαρίου

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε την ζωή 57 ανθρώπων, και δεκάδες τραυματίες, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα, αναμένεται να ξεκινήσει η κύρια δίκη για το δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών, επισημαίνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο,

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση,

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Κεντρικές συγκεντρώσεις

Οι κεντρικές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες δράσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.