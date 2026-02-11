Eurovision – Sing for Greece 2026: Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός – Πώς θα ψηφίσει το κοινό για την ανάδειξη του τραγουδιού

Σήμερα θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο δεύτερος Ημιτελικός θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με όλες τις μεταδόσεις να ξεκινούν στις 21:00.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision.

Χιουμοριστικό σκετς πριν από κάθε τραγούδι

Πριν από κάθε διαγωνιστική εμφάνιση στη λαμπερή σκηνή του «Sing for Greece 2026», οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς. Αυτό το ξεχωριστό ψυχαγωγικό κομμάτι θα φέρνει κοντά τους παρουσιαστές της εκπομπής με τον εκάστοτε ερμηνευτή, προσφέροντας μια μοναδική νότα χιούμορ πριν από την κρίσιμη στιγμή της εμφάνισης.

Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Special guests

Μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ Ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους.

Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, σήμερα Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις στις 21:00, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας

Χρέωση: 0,68€ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.

Κάθε SMS πέραν των 10 ανά τηλεφωνικό αριθμό, θα χρεώνεται, αλλά δεν θα προσμετράται στην ψηφοφορία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας το κοινό θα μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας 210 947 2166 της Newsphone Hellas.

Τα βήματα για τη συμμετοχή μέσω της online πλατφόρμας

Συνδέεστε στο sfg.vote. Μπορείτε να ψηφίσετε από μία φορά δίνοντας έως και 10 ψήφους με τη χρήση κάθε τραπεζικής κάρτας. Κάθε τραπεζική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μπορείτε να δώσετε 10 ψήφους σε έναν καλλιτέχνη ή μπορείτε να μοιράσετε τους ψήφους σας σε περισσότερους καλλιτέχνες.

Χρέωση: 0,68€ ανά online vote με μέγιστο σύνολο 10 ψήφους ανά τραπεζική κάρτα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ισχύοντες φόροι.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ: https://sfg.vote/terms-and-conditions