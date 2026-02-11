Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση: Υποδεχόμαστε σήμερα τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Να γίνει η Τουρκία ξανά γη της ειρήνης

Στην επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση την Τετάρτη (11/2), εντάσσοντας το ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντονης διπλωματικής κινητικότητας της Άγκυρας.

Αναφερόμενος στην διπλωματική ατζέντα της Τουρκίας για τις επόμενες ημέρες, έκανε ειδική μνεία στην άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία.

«Δεν σταματάμε, αδέλφια μου. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε», είπε αρχικά, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυξάνουμε τον ρυθμό μας και τον ενθουσιασμό μας λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στη χώρα μας. Αύριο, ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Βούτσιτς, θα έρθει στην Άγκυρα. Και την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Ένας τουρκικός άνεμος, θα έλεγε κανείς, πνέει στον κόσμο και στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Με πνεύμα απόλυτης αδελφοσύνης

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη γενικότερη φιλοσοφία της τουρκικής διπλωματίας, τονίζοντας: «Χωρίς καμία επιφύλαξη, πραγματοποιούμε συναντήσεις με όλους τους παράγοντες, μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα απόλυτης αδελφοσύνης. Ως αρχαίοι κάτοικοι μιας περιοχής τόσο παλιάς όσο και η ανθρώπινη ιστορία, εργαζόμαστε με καλή πίστη ώστε η γεωγραφία μας, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με συγκρούσεις, εμφύλιους πολέμους και βαρβαρότητα, όπως φαίνεται στη Γάζα, να γίνει ξανά γη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα επαφών

Ο Τούρκος Πρόεδρος, περιγράφοντας το πρόγραμμα των διεθνών επαφών της χώρας του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα επαφών, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Όπως γνωρίζετε, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήσαμε σημαντικές επισκέψεις στις αδελφές μας χώρες, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Εκτός από τη συζήτηση των διμερών μας σχέσεων σε όλες τις πτυχές, είχαμε εκτενείς διαβουλεύσεις για τρέχοντα ζητήματα, κυρίως για την Παλαιστίνη, τη Συρία και το Σουδάν. Επιστρέψαμε και από τις δύο επισκέψεις με συνολικά 12 συμφωνίες που υπογράφηκαν σε διάφορους τομείς, από την ενέργεια έως την άμυνα».