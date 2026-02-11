Τσικνοπέμπτη στα σχολεία: Γίνεται μάθημα ή στήνονται ψησταριές; – Τι ισχύει

Εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και στελεχών της εκπαίδευσης, προκαλούνται κάθε χρόνο, με αφορμή την Τσικνοπέμπτη και τις πρόχειρες ψησταριές που στήνονται σε διάφορα σχολεία της χώρας, χωρίς ωστόσο αυτό να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Πέρυσι, με οδηγία του υπηρεσιακού γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, είχε ζητηθεί από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας, να αποφεύγονται στον εργασιακό χώρο συναθροίσεις και εκδηλώσεις που συνοδεύονται από κατανάλωση εδεσμάτων και αλκοόλ, επ’ αφορμή της Τσικνοπέμπτης.

Από το υπουργείο Παιδείας, δεν είχε εκδοθεί επίσημο έγγραφο προς τις σχολικές μονάδες, γεγονός που αποδίδεται στο ότι τυχόν σχετική οδηγία θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου, όπως μεταδίδει το esos.gr.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η απουσία σαφούς κεντρικής οδηγίας δημιουργεί κάθε χρόνο εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και στελεχών εκπαίδευσης, καθώς σε αρκετά σχολεία στήνονται πρόχειρες ψησταριές, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, είχε επισημάνει ότι η Τσικνοπέμπτη είναι εργάσιμη ημέρα και ότι θα πρέπει να αποφεύγονται δράσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν αρνητικές παρενέργειες.

Όπως είχε διευκρινίσει, οι όποιες πρωτοβουλίες στα σχολεία αποτελούν αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, Διευθυντές σχολικών μονάδων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έλαβαν σχετικό μήνυμα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, στο οποίο αναφερόταν ότι: «Την Τσικνοπέμπτη γίνεται κανονικά μάθημα. Κάθε άλλη ενέργεια ενδέχεται να δημιουργήσει παρενέργειες. Μετά το τέλος των μαθημάτων και εκτός σχολικού χώρου μπορούν να πραγματοποιηθούν άλλες δράσεις».

Σε έγγραφο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς Διευθυντές σχολικών μονάδων, τονιζόταν μεταξύ άλλων, ότι: