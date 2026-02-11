Νάνσι Γκάθρι: Ραγδαίες εξελίξεις στην απαγωγή της – Ελεύθερος ο ύποπτος που προσήχθη και νέα βίντεο από το FBI «παγώνουν» τις ΗΠΑ

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της διάσημης παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC News, Σαβάνα Γκάθρι, πήρε νέα τροπή την Τρίτη, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου για ανάκριση. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως Κάρλος, μίλησε σε δημοσιογράφους νωρίς το πρωί της Τετάρτης, έξω από το σπίτι του στο Ρίο Ρίκο της Αριζόνα.

This is Carlos who says he was pulled over by police and was accused of kidnapping #NancyGuthrie. They have released him. We just spoke with him outside his house in Rio Rico Arizona ⁦@CBSNews⁩ pic.twitter.com/BmsR2q5jBl — Andres Gutierrez (@AFGutierrez) February 11, 2026

Δήλωσε πως δεν γνώριζε ποια είναι η Νάνσι Γκάθρι και σημείωσε πως δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι αρχές πίστευαν ότι μπορεί να έχει σχέση με την απαγωγή της, μεταδίδει το CBS News.

«Δεν έκανα τίποτα. Είμαι αθώος», είπε στους δημοσιογράφους.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το FBI έδωσε στη δημοσιότητα αποκαλυπτικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τα οποία δείχνουν ένα μασκοφόρο άτομο να περιφέρεται έξω από την πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης στην Αριζόνα, φορώντας μια θήκη πυροβόλου όπλου, αναφέρει το Associated Press.

Το άτομο εντοπίστηκε και προσήχθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου νότια του Τουσόν από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Πίμα, ενώ παράλληλα διεξήχθη έρευνα σε τοποθεσία στο Ρίο Ρίκο, μια κοινότητα 20.000 κατοίκων, κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε το νέο υλικό και ενθαρρύνει οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να καλέσει το FBI.

Karoline Leavitt on New images in the search for Nancy Guthrie: “I was once again with the President. He and I were both reviewing the newly-released surveillance footage from the FBI. The President encourages any American across the country with any knowledge of this suspect to… pic.twitter.com/SNTvtQlewn — AJ Huber (@Huberton) February 10, 2026

Τα βίντεο του FBI και ο «ένοπλος» μασκοφόρος

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ από την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της. Η 84χρονη περιγράφεται ως πνευματικά υγιής αλλά με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ η ανάγκη της για φαρμακευτική αγωγή προκαλεί έντονη ανησυχία για τη ζωή της.

Τα βίντεο που ανακτήθηκαν από τις αρχές, έπειτα από μέρες προσπαθειών αποκατάστασης κατεστραμμένων εικόνων, δείχνουν ένα άτομο με μάσκα και σακίδιο.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026



Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι το «ένοπλο άτομο» φαινόταν να «έχει παραβιάσει την κάμερα».

New images in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026



Οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι το αίμα που βρέθηκε στη βεράντα της 84χρονης ανήκει στην ίδια.

Οι δραματικές εκκλήσεις της Σαβάνα Γκάθρι

Η οικογένεια Γκάθρι, σε μια κατάσταση απόλυτης αγωνίας, έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από βίντεο ζητώντας την επιστροφή της μητέρας τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)



Στο πρώτο τους δημόσιο μήνυμα, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των ερευνών, η Σαβάνα και τα δύο αδέρφια της δήλωσαν: «Θέλουμε να ακούσουμε [νέα] από εσάς».

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας», πρόσθεσε στο ίδιο βίντεο η παρουσιάστρια.

Την επόμενη μέρα, ο αδερφός της Σαβάνα Γκάθρι, Κάμερον, έκανε νέα έκκληση. «Όποιος κι αν είναι εκεί έξω και κρατά τη μητέρα μας, θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα απευθείας», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)



Καθώς οι μέρες περνούσαν και η ελπίδα άρχισε να εξασθενεί, η Σαβάνα Γκάθρι εμφανίστηκε μόνη της σε βίντεο πριν από μια υποτιθέμενη προθεσμία λύτρων τη Δευτέρα, λέγοντας: «Είμαστε σε απόγνωση. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

Το θρίλερ με τα λύτρα και τις έρευνες στο Ρίο Ρίκο

Η πιο πρόσφατη και αινιγματική δήλωση της οικογένειας το περασμένο Σαββατοκύριακο ενίσχυσε τις εικασίες για την τύχη της Νάνσι Γκάθρι.

Περιτριγυρισμένη από τα αδέρφια της, η Σαβάνα δήλωσε: «Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε. Σας παρακαλούμε τώρα να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι πολύ πολύτιμο για εμάς και θα πληρώσουμε».

Παρά τις εξελίξεις με την προσαγωγή και τις έρευνες από πόρτα σε πόρτα στην περιοχή όπου ζει η κόρη της, Άνι Γκάθρι, παραμένει ασαφές αν τα σημειώματα για λύτρα ήταν αυθεντικά ή αν η οικογένεια είχε τελικά κάποια άμεση επαφή με τους απαγωγείς.