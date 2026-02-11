Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε μαζί με τον φίλο του, το σπίτι της πρώην του – Τα έκαναν γυαλιά-καρφιά και έκλεψαν αντικείμενα

Το σπίτι της πρώην συντρόφου του φέρεται να διέρρηξε 24χρονος, μαζί με 19χρονο συνεργό του, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Οι δυο άνδρες καταγγέλθηκε ότι μπήκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο σπίτι της 21 ετών παθούσας, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Κατά την ίδια καταγγελία, αφαίρεσαν επίσης διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα, εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

