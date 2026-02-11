Απόδραση στο ηφαίστειο της… φωτιάς – H Νίνα Φλορ και o Φίλιππος Ντε Γκρες επέλεξαν το Μεξικό

Απόδραση στο ηφαίστειο της… φωτιάς – H Νίνα Φλορ και o Φίλιππος Ντε Γκρες επέλεξαν το Μεξικό

Η Νίνα Φλορ και ο σύζυγός της, Φίλιππος Ντε Γκρες, μαζί με την Olympia Irving, κόρη της πασίγνωστης σχεδιάστριας υφασμάτων, Carolina Irving, και την παρέα τους επέλεξαν να εξερευνήσουν τη φύση δίπλα στο ηφαίστειο Κολίμα του Μεξικού, γνωστό και ως Φουέγο ντε Κολίμα, δηλαδή ηφαίστειο της φωτιάς.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η κοινή αγάπη τους για την ιστορία, τα ταξίδια και τις πρωτότυπες εμπειρίες εμπνέει κάθε φορά τους προορισμούς τους. Αυτή τη φορά ήταν το Μεξικό και το Hacienda de San Antonio, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση άνω των 5.000 στρεμμάτων εκπληκτικού ορεινού τοπίου βόρεια της Κολίμα.

Εκεί έφτασαν με ιδιωτικό τζετ, καθώς είναι αρκετά δύσκολη η πρόσβαση με άλλον τρόπο, και, όπως μαρτυρούν οι εικόνες που μοιράστηκαν, η εμπειρία ήταν μοναδική.

Βρέθηκαν στη φύση, η οποία στο συγκεκριμένο σημείο κυριαρχείται από τον κώνο της ηφαιστειακής βλάστησης του πυρός. Είδαν άγρια άλογα να καλπάζουν σε βιολογικά αγροκτήματα και λιμνοθάλασσες, επιδόθηκαν σε μαθήματα γιόγκα με θέα το γαλήνιο τοπίο και έκαναν πικ νικ με φρέσκα βιολογικά φρούτα και λαχανικά, τυριά και κρέας από τους κήπους και το ράντσο του αγροκτήματος αντίστοιχα.

Μακριά από τη φασαρία της πόλης, η παρέα επέλεξε να κινηθεί σε πιο αργούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη φύση, βόλτες στα μονοπάτια του κτήματος και ήσυχες βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό. Απαντες επένδυσαν στη συντροφικότητα και στον ποιοτικό χρόνο που επέλεξαν να αφιερώσουν ο ένας στον άλλον.

