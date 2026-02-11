Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις λόγω τροχαίου στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Νωρίτερα, στην Περιφερειακή Αιγάλεω, απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά στο ύψος της εξόδου 5. Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η δεξιά λωρίδα παραμένει κλειστή, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύμα στον Κηφισό, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό