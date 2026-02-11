Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή που έπεσε στο σιντριβάνι το κοριτσάκι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι, που έπεσε σε σιντριβάνι σε πλατεία της Καλλιθέας,  στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού.

Οι γιατροί προχώρησαν σε νέο κύκλο εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες από το γεγονός πως έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Παράλληλα σε βίντεο που δημοσιεύει το Star, καταγράφονται οι δραματικές σκηνές από τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σιντριβάνι.

Οι πελάτες καφετέριας – όπως φαίνεται στα πλάνα – ενώ παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και έπιναν καφέ, μόλις κατάλαβαν πως κάτι κακό είχε συμβεί πετάχτηκαν από τα τραπέζια. Ένας  ένας έτρεξαν προς το κέντρο της πλατείας που βρίσκεται το σιντριβάνι.

Χθες οι γιατροί προχώρησαν και σε δεύτερη μαγνητική καθώς εντόπισαν κάποια ανησυχητικά ευρήματα. «Δε θέλουμε να δείξουν ότι υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία στον εγκέφαλο, νέκρωση του εγκεφάλου δηλαδή δε θέλουμε να δείξουν τέτοιο πράγμα οι απεικονιστικές εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις», λέει ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ.

Ο πατέρας του κοριτσιού, όταν κατάλαβε ότι λείπει το παιδί, άρχισε να το ψάχνει, μέχρι που το βρήκε μέσα στο σιντριβάνι. Ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε σε κατάσταση σοκ ήταν ένας ξάδελφός του, στον οποίο είπε: «Για δύο λεπτά χάθηκε από τα μάτια μας το παιδί και μετά βρέθηκε στο σιντριβάνι».

 

19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

