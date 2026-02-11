Εξάρχεια: Συνελήφθη 48χρονος με 250 ναρκωτικά δισκία – Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να ξεφορτωθεί αεροβόλο περίστροφο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 48χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του 250 ναρκωτικά δισκία και μεγάλο χρηματικό ποσό, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Δευτέρας (9/2) στα Εξάρχεια. Μάλιστα, ο 48χρονος, που κινείτο πεζός στην περιοχή, έριξε ένα αεροβόλο περίστροφο στον δρόμο, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Αναλυτικά, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τα εξής:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 9-2-2026 στην περιοχή των Εξαρχείων, 48χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή των Εξαρχείων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 48χρονος απέρριψε αεροβόλο περίστροφο και οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

  • 250 ναρκωτικά δισκία και
  • το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

