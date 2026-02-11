Υπουργείο Παιδείας: Στέλνει στην Εισαγγελία τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: Στέλνει στην Εισαγγελία τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα, στέλνει το Υπουργείο Παιδείας τα έγγραφα και τα δεδομένα που παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2).

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ, που έχει ήδη ξεκινήσει το Ίδρυμα, και θα αξιολογηθεί άμεσα, ενώ διαμηνύει ότι «κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».

Υπενθυμίζεται ότι σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ επισημαίνουν πως «οποιαδήποτε παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus», ενώ αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.

Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του. Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της ο...
18:57 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψο...
17:49 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχεί...
17:37 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στην Κυπαρισσία – Παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 3χρονου αγοριού, το οπο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα