Ελένη Φουρέιρα: Πήρα 20 κιλά στην εγκυμοσύνη – Έχω κάνει πολλές υπερφαγίες

Enikos Newsroom

lifestyle

Φουρέιρα

«Κάθε φορά που ο γιος μου λέει «Σε αγαπώ μαμά»… δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το πώς το λέει και πότε το λέει, πριν κοιμηθεί. Πάρτε μου τη ζωή, πάρτε! Ο γιος μου είναι το μόνο «για πάντα» που πιστεύω, μέχρι να πεθάνω. Ό,τι και να γίνει» δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα σε νέα συνέντευξή της στο κανάλι των Rainbow Mermaids στο Youtube.

«Είναι πολύ κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση, έτσι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι… «Α είσαι μαμά, όχι αυτό», «αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό». Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε» περιέγραψε.

«Δεν έχω νιώσει από αυτόν το χώρο σεξισμό»

«Δεν έχω νιώσει από αυτόν το χώρο σεξισμό. Καλά, δεν θα συζητήσω όταν ήμουν έγκυος, που ήμουν ζώο, που έτρωγα και έλεγα «δεν πειράζει, δεν πειράζει»… Πήρα 20 κιλά στην εγκυμοσύνη. Έχω κάνει και υπερφαγίες πολλές. Και αυτό είναι πρόβλημα» τόνισε η τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα μελέτη της Alpha Bank για στεγαστική κρίση και τον σφυγμό της αγοράς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Χάρης Ακριτίδης για την περιπέτεια υγείας του γιου του: «Αυτό το 7ωρο που ήταν μέσα στο χειρουργείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε ο γιος του, αναφέρθηκε ο Χάρης Ακριτίδης σε συνέντευξή του σ...
16:36 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Άννα Κορακάκη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την γέννηση της κόρης της – «Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους…»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Άννα Κορακάκη, στις 31 Ιανουαρίου. Η Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή τ...
14:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαουδική Αραβία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην Αλ-Ούλα – Στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν η επίσκεψή του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία με στάση στις εντυπωσιακές...
11:51 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί μίλησε ανοιχτά για τις ουλές που φέρει μετά τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα