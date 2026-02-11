Ανακοίνωση της «Πλαίσιο» για το θάνατο του Γιώργου Γεράρδου: Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα

Ανακοίνωση της «Πλαίσιο» για το θάνατο του Γιώργου Γεράρδου: Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία κάνει λόγο για 57 συναπτά χρόνια που βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος, και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

«Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του «Πλαίσιο» για τον Γιώργο Γεράρδο

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

