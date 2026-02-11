«MOMENTS» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Δείτε το τρέιλερ της νέας εκπομπής

Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «Moments», ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα, φέρνοντας κάθε φορά στη σκηνή της την προσωπική ιστορία και τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου.

Στον ρόλο της οικοδέσποινας, η Ζέτα Μακρυπούλια θα αναλάβει να φέρει στο φως τον πραγματικό άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα. Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και προσωπικές αφηγήσεις, θα συνδέει τις ιστορίες των καλεσμένων της, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι συναισθημάτων. Σκοπός της είναι να δώσει βήμα στην αλήθεια, προσφέροντας μια αυθεντική ματιά σε κάθε προσωπικότητα.

Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής, γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές.

Δείτε το τρέιλερ