Πρεμιέρα σε ένα μήνα για το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Οι 3 πρώτοι καλεσμένοι

Σύνοψη από το

  • Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εκπομπή της prime time του Αντ1 “Moments” με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς η πρεμιέρα αναμένεται σε έναν μήνα.
  • Η ιδέα της εκπομπής είναι να μεταφέρεται ένα πρόσωπο της σόουμπιζ στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να απολαμβάνει το νέο της ρόλο.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα κάνει ποδαρικό στη βραδινή εκπομπή της Ζέτας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επόμενοι καλεσμένοι θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Μπεκατώρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Πρεμιέρα σε ένα μήνα για το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Οι 3 πρώτοι καλεσμένοι

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εκπομπή της prime time του Αντ1 “Moments“.

της Νάντιας Ρηγάτου

Μερικούς μήνες πριν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αντ1, το μικρό απόσπασπα του “Moments” που προβλήθηκε αιφνιδίασε ευχάριστα τους δημοσιογράφους.

Η ιδέα του να μεταφέρεται ένα πρόσωπο της σόουμπιζ στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του φαινόταν να είχε υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια γέμιζε με φως την οθόνη- αυτό που ξέρει άλλωστε να κάνει μοναδικά και έδειχνε να απολαμβάνει στο μέγιστο το νέο της ρόλο.

Ότι το τηλεοπτικό κοινό  θα “ζούσε” αυτές τις απίθανες στιγμές στο β΄ μισό της σεζόν  και μάλιστα κάθε δεκαπενθήμερο ήταν ξεκάθαρο από την αρχή.

Παρά τα σενάρια ότι το project στη συνέχεια “πάγωσε” και δεν θα έβγαινε-τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο στον αέρα- το “Moments” βρίσκεται πια στη τελική ευθεία για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Σε έναν μήνα λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεδιπλώσει μια ακόμα πλευρά της πολυτάλαντης προσωπικότητάς της και θα μας ταξιδέψει στις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η ομάδα της εκπομπής έχει επιτελέσει ένα πολύμηνο έργο έρευνας για τη ζωή του παρουσιαστή, ο οποίος θα κάνει ποδαρικό στη βραδινή εκδοχή της Ζέτας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επόμενοι δυο καλεσμένοι θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης καθώς και η Μαρία Μπεκατώρου.

Για τη φετινή σεζόν τα επεισόδια του “Moments” φαίνεται να έχουν αναγνωριστικό χαρακτήρα και ανάλογα με την την ανταπόκριση του κοινού το κανάλι θα πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για την επόμενη σεζόν.

Αν κρίνω από τον ενθουσιασμό όλων μας στην πρώτη παρουσίαση τότε η επιτυχία του project θεωρείται δεδομένη.

