Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα αγνοείστε το, δεν έχει σχέση με μένα…»

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός θέλοντας να προειδοποιήσει τους ακολούθους του στο Instagram, πραγματοποίησε ένα story στον λογαριασμό του στη πλατφόρμα.

Ο καλλιτέχνης με την ανάρτησή του, αποκάλυψε πως ένα προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων με τον κόσμο και ισχυρίζεται πως είναι μάνατζέρ του.

Στο story του, ο ηθοποιός απευθυνόμενος στους ακολούθους του τόνισε: «Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα αγνοείστε το, δεν έχει σχέση με μένα…».

Στο μήνυμα που δημοσίευσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, αναφέρεται: «Γεια σας, ονομάζομαι Sonia και είμαι η προσωπική διαδικτυακή μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη. Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας.

Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας, ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας».