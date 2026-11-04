Γαλλία: Η Αριστερά πανηγυρίζει για την ήττα Τραμπ και προειδοποιεί τη Λεπέν – Συγκρατημένη η κυβέρνηση

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Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στη Γαλλία, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται συγκρατημένη και τα κόμματα της Αριστεράς να πανηγυρίζουν για την επικράτηση των Δημοκρατικών, συνδέοντας μάλιστα το αμερικανικό αποτέλεσμα με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, απορρίπτει οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό κοινοβουλευτικό μέσο LCP, η εκλογική ανατροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζεται από στελέχη της γαλλικής Αριστεράς ως ένδειξη ότι η πολιτική κυριαρχία της ακροδεξιάς μπορεί να αμφισβητηθεί.

Γάλλος υπουργός Οικονομίας: «Αναμφισβήτητη νίκη» των Δημοκρατικών

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, μιλώντας στο BFMTV την Τετάρτη (4/11), χαρακτήρισε «αναμφισβήτητη» τη νίκη των Δημοκρατικών, εκτιμώντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί σε ιδιαίτερα αποδυναμωμένη θέση όσον αφορά την εσωτερική πολιτική.

Όπως εξήγησε, ο Αμερικανός πρόεδρος θα κληθεί ουσιαστικά να λειτουργήσει υπό συνθήκες «συγκατοίκησης» με ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Ωστόσο, ο Λεσκίρ προειδοποίησε ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές εξουσίες, υπενθυμίζοντας παράλληλα τον «απρόβλεπτο χαρακτήρα» του.

Γκλουκσμάν: «Νίκη της δημοκρατίας και της ευπρέπειας»

Στον χώρο της γαλλικής Αριστεράς, οι αντιδράσεις ήταν σαφώς πιο ενθουσιώδεις.

Ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας, Ραφαέλ Γκλουκσμάν, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «νίκη της δημοκρατίας και της ευπρέπειας», υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο στην πολιτική.

Ο Γκλουκσμάν έκανε λόγο για ένα μήνυμα ελπίδας, ενώ ο οικολόγος γερουσιαστής Γιανίκ Ζαντό τόνισε ότι η επικράτηση της ακροδεξιάς δεν αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του εθνικού συντονιστή της Ανυπότακτης Γαλλίας, Μανουέλ Μπομπάρ, ο οποίος υποστήριξε ότι η λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη Γαλλία.

Τοντελιέ: «Ιστορική ήττα» – Το μήνυμα προς τον Εθνικό Συναγερμό

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, η οποία μίλησε για «ιστορική ήττα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το LCP, η Τοντελιέ συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία της αμερικανικής προεδρίας αποτελεί προειδοποίηση ενόψει των εκλογών του 2027.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, χαρακτηρίζοντάς τον εξίσου «φασιστικό», «ανίκανο» και «διεφθαρμένο» με τον Τραμπ.

Η επικεφαλής των Οικολόγων κάλεσε τους Γάλλους να αντλήσουν πολιτικά διδάγματα από όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, συνέδεσε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών με άλλες πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η επανεκλογή του Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία.

Μπαρντελά: «Καμία σχέση με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, επιχείρησε να αποσυνδέσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών από την πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία σχέση ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις, επισημαίνοντας ότι η ψήφος των Αμερικανών πολιτών πρέπει να γίνεται σεβαστή ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ο Μπαρντελά εκτίμησε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι οικονομικές επιπτώσεις του συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Ανάλογη εκτίμηση διατύπωσε και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Λουί Αλιό, ο οποίος απέδωσε μέρος της εκλογικής αποδοκιμασίας στην εξωτερική πολιτική του Αμερικανού προέδρου και ειδικότερα στη στρατιωτική εμπλοκή με το Ιράν.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις αναδεικνύουν ότι οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές έχουν ήδη εισέλθει στη γαλλική πολιτική αντιπαράθεση, λιγότερο από έξι μήνες πριν από την προεδρική αναμέτρηση του 2027.