Ουκρανία: Στους 40 οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο όπου μοιραζόταν ανθρωπιστική βοήθεια – Δεκάδες αγνοούμενοι

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Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όπου σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας μετατράπηκε σε σωρό ερειπίων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, ενώ εκφράζεται φόβος ότι δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/11) ότι ο απολογισμός της επίθεσης, που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, αυξήθηκε στους 40 νεκρούς, από 31 που είχαν ανακοινωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή με αεροπορικές βόμβες, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, μία FAB-3000 βάρους τριών τόνων, η οποία περιέχει περισσότερα από 1.000 κιλά εκρηκτικών και έχει ακτίνα έκρηξης που μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα.

Δεκάδες αγνοούμενοι – Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, συμπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Άμυνας της Ζαπορίζια, την ώρα της επίθεσης πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο σχολείο για να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ίδιος είχε αναφέρει προηγουμένως ότι 59 άνθρωποι θεωρούνταν αγνοούμενοι, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, ορισμένοι ενδέχεται να είχαν ήδη ταυτοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει νεότερο συγκεκριμένο αριθμό.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι δεκάδες άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν διασώστες της DSNS, ομάδες έρευνας με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικοί της Κρατικής Υπηρεσίας Διάσωσης Ορυχείων.

«Η κλίμακα της τραγωδίας είναι φρικτή. Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή, μια οικογένεια που έχασε τους αγαπημένους της ή εξακολουθεί να περιμένει νέα τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Δεύτερο κύμα βομβαρδισμών στο καταφύγιο των αμάχων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καταγγείλει στις 2 Νοεμβρίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικές αεροπορικές επιθέσεις στην Κομισουβάχα κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε σχολείο όπου διανεμόταν τακτικά ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους.

Μετά την αρχική επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν άλλες εννέα αεροπορικές βόμβες σε καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία πολίτες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό «εξαιρετικά φρικτό πλήγμα», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη πως η Ρωσία δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ήταν δυνατόν να μη γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι που είχαν παραμείνει στην Κομισουβάχα λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια εκεί κάθε εβδομάδα», δήλωσε.

Νέα ρωσικά πλήγματα ενώ επιχειρούσαν οι διασώστες – Δύο 44χρονοι μεταξύ των νεκρών

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες της ουκρανικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών(DSNS) για την εξέλιξη της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη DSNS, διασώστες και αστυνομικοί είχαν ήδη φτάσει στο σημείο του πρώτου βομβαρδισμού όταν προέκυψε απειλή νέου ρωσικού πλήγματος.

Τα συνεργεία αναζήτησαν καταφύγιο, ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πρόσθετες επιθέσεις στην ίδια περιοχή.

Από τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν ένα γυμναστήριο, ένα βοηθητικό κτίσμα και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ ζημιές υπέστη και το σχολικό συγκρότημα.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο διασώστες, ο Ντένις Κονοβαλένκο και ο Ολεξίι Σουστσέφσκι, και οι δύο ηλικίας 44 ετών, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Search and rescue operations have now been underway for three days at the site of the Russian strike on a school in the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. The Russians used nine aerial bombs. They first struck people who had come to receive humanitarian aid, and then first responders and police officers who arrived at the scene. All necessary services are involved. It is an extremely difficult operation, very challenging, and it is being carried out under virtually constant threat of new Russian strikes. As of now, 40 people have been reported killed. Unfortunately, some bodies have not yet been identified. My condolences to the families and loved ones of those killed. More than 30 people may still be under the rubble. Unfortunately, there has been very little reaction from the world to this insane attack. But it, like thousands upon thousands of other war crimes Russia has committed against Ukraine and Ukrainians, demands a strong response. Evil always goes further if it is left unanswered. We count on a response – Ukraine needs air defense support right now. I am grateful to the partners who are taking such steps. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Μόλις 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο η Κομισουβάχα

Η Κομισουβάχα βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και θεωρείται περιοχή πρώτης γραμμής από τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών της Ζαπορίζια.

Ο οικισμός έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου είδους βόμβες, γνωστές ως KAB, για να πλήττουν περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Οι βόμβες αυτές διαθέτουν συστήματα πτερύγων που τους επιτρέπουν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα, δίνοντας στα ρωσικά αεροσκάφη τη δυνατότητα να εξαπολύουν επιθέσεις από απόσταση, παραμένοντας εκτός της εμβέλειας ορισμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Στην Κομισουβάχα, οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες και θύματα κάτω από τα συντρίμμια, με τον αριθμό των νεκρών να έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα σε δύο ημέρες.