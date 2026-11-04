Ουκρανία: Στους 40 οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο όπου μοιραζόταν ανθρωπιστική βοήθεια – Δεκάδες αγνοούμενοι

Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου σχολικό συγκρότημα που λειτουργούσε ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας επλήγη από διαδοχικούς βομβαρδισμούς. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με δεκάδες ανθρώπους να εκφράζεται φόβος ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και δύο διασώστες που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια δεύτερου κύματος επιθέσεων στο σημείο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 4 Νοεμβρίου 2026, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 37 νεκρούς. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
Φωτογραφία: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 4 Νοεμβρίου 2026, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση της 2ας Νοεμβρίου, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 37 νεκρούς. (Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα της περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας μετατράπηκε σε ερείπια.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τρίτη ημέρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.
  • Ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν διαδοχικά ρωσικά πλήγματα σε καταφύγιο πολιτών αλλά και εναντίον σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στο σημείο, με δύο διασώστες να συγκαταλέγονται στα θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όπου σχολικό κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας μετατράπηκε σε σωρό ερειπίων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, ενώ εκφράζεται φόβος ότι δεκάδες άνθρωποι  βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/11) ότι ο απολογισμός της επίθεσης, που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, αυξήθηκε στους 40 νεκρούς, από 31 που είχαν ανακοινωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή με αεροπορικές βόμβες, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, μία FAB-3000 βάρους τριών τόνων, η οποία περιέχει περισσότερα από 1.000 κιλά εκρηκτικών και έχει ακτίνα έκρηξης που μπορεί να φτάσει τα 250 μέτρα.

Δεκάδες αγνοούμενοι – Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, συμπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Άμυνας της Ζαπορίζια, την ώρα της επίθεσης πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο σχολείο για να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ίδιος είχε αναφέρει προηγουμένως ότι 59 άνθρωποι θεωρούνταν αγνοούμενοι, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, ορισμένοι ενδέχεται να είχαν ήδη ταυτοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει νεότερο συγκεκριμένο αριθμό.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι δεκάδες άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν διασώστες της DSNS, ομάδες έρευνας με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικοί της Κρατικής Υπηρεσίας Διάσωσης Ορυχείων.

«Η κλίμακα της τραγωδίας είναι φρικτή. Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή, μια οικογένεια που έχασε τους αγαπημένους της ή εξακολουθεί να περιμένει νέα τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν.

Δεύτερο κύμα βομβαρδισμών στο καταφύγιο των αμάχων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καταγγείλει στις 2 Νοεμβρίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικές αεροπορικές επιθέσεις στην Κομισουβάχα κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε σχολείο όπου διανεμόταν τακτικά ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους.

Μετά την αρχική επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν άλλες εννέα αεροπορικές βόμβες σε καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία πολίτες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό «εξαιρετικά φρικτό πλήγμα», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη πως η Ρωσία δεν επιθυμεί αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ήταν δυνατόν να μη γνωρίζουν ότι οι κάτοικοι που είχαν παραμείνει στην Κομισουβάχα λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια εκεί κάθε εβδομάδα», δήλωσε.

Νέα ρωσικά πλήγματα ενώ επιχειρούσαν οι διασώστες – Δύο 44χρονοι μεταξύ των νεκρών

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες της ουκρανικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών(DSNS) για την εξέλιξη της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη DSNS, διασώστες και αστυνομικοί είχαν ήδη φτάσει στο σημείο του πρώτου βομβαρδισμού όταν προέκυψε απειλή νέου ρωσικού πλήγματος.

Τα συνεργεία αναζήτησαν καταφύγιο, ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πρόσθετες επιθέσεις στην ίδια περιοχή.

Από τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν ένα γυμναστήριο, ένα βοηθητικό κτίσμα και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ ζημιές υπέστη και το σχολικό συγκρότημα.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο διασώστες, ο Ντένις Κονοβαλένκο και ο Ολεξίι Σουστσέφσκι, και οι δύο ηλικίας 44 ετών, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Μόλις 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο η Κομισουβάχα

Η Κομισουβάχα βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και θεωρείται περιοχή πρώτης γραμμής από τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών της Ζαπορίζια.

Ο οικισμός έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου είδους βόμβες, γνωστές ως KAB, για να πλήττουν περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Οι βόμβες αυτές διαθέτουν συστήματα πτερύγων που τους επιτρέπουν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα, δίνοντας στα ρωσικά αεροσκάφη τη δυνατότητα να εξαπολύουν επιθέσεις από απόσταση, παραμένοντας εκτός της εμβέλειας ορισμένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Στην Κομισουβάχα, οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες και θύματα κάτω από τα συντρίμμια, με τον αριθμό των νεκρών να έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα σε δύο ημέρες.

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