Ρεν – Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιοι» στη Βρετάνη οι «ερυθρόλευκοι» και… «φουλάρουν» για 8άδα – Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της League Phase του Europa League βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με 0-0 απέναντι στη Ρεν, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι, έφτασαν τους 10 βαθμούς και διατηρούν ως στόχο την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δημιούργησε ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει στο «Ροαζόν Παρκ». Από την πλευρά της, η Ρεν απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, με τον Ορτέγκα να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η απόκρουση στο σουτ του Ρονζιέ στο 90+1′.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη στην 4η αγωνιστική. Ο κύριος όγκος των αναμετρήσεων είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού και το ακυρωθέν αυτογκόλ

Ο Ολυμπιακός απείλησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, όταν ο Σα μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και ο Γκονζάλες επιχείρησε κεφαλιά, χωρίς να καταφέρει να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Στο 9ο λεπτό, ο Φορτούνης τροφοδότησε τον Πουέρτα στη δεξιά πλευρά της περιοχής. Ο τελευταίος πραγματοποίησε δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και στη συνέχεια στον Σαμπά, προτού καταλήξει σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, έπειτα από απομάκρυνση του τερματοφύλακα της Ρεν, ο Φορτούνης έγινε κάτοχος της μπάλας και σούταρε με το δεξί από τα όρια της περιοχής, χωρίς να βρει στόχο. Στο 19′, ο Πουέρτα επιχείρησε ακόμη ένα δυνατό σουτ, το οποίο πέρασε εκτός εστίας.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία των γηπεδούχων καταγράφηκε στο 23′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Κρέσγουελ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ορτέγκα έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 25′, ο Γκονζάλες πάσαρε στον Σάλιακα, ο οποίος σούταρε με τη μία έξω από την περιοχή, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά τον Σαμπά. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Αλ Ταμάρι επιχείρησε δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία, στην αριστερή πλευρά της περιοχής, με τον Ορτέγκα να αποκρούει με το δεξί χέρι.

Στο 44′, η Ρεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χωρίς όμως να μετρήσει το γκολ. Ο Αλ Ταμάρι κινήθηκε προς την μπάλα από θέση οφσάιντ, χωρίς να την αγγίξει, ενώ ο Μπρούνο, στην προσπάθειά του να γυρίσει προς τον Ορτέγκα, την έστειλε στην εστία της ομάδας του. Ο βοηθός διαιτητή υπέδειξε οφσάιντ, με το VAR να επιβεβαιώνει την απόφαση.

Χαμηλότερος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με λιγότερες επιθετικές ενέργειες. Στο 50′, ο Ρέινολντς δοκίμασε ένα σουτ που πέρασε πάνω από την εστία του Ορτέγκα, ενώ στο 59′ ο Αλ Ταμάρι μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά η τελική του προσπάθεια ήταν άστοχη.

Οι Πειραιώτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επιθετική τους ανάπτυξη και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε σε δύο αλλαγές στο 60′, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ, αντί των Μπέιλι και Γκονζάλες.

Στο 68′, ο Ολυμπιακός δημιούργησε την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φορτούνης πραγματοποίησε σέντρα από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Μαρτίνς πήρε την κεφαλιά. Η προσπάθειά του, ωστόσο, ήταν αδύναμη και η μπάλα, αφού αναπήδησε στο έδαφος, κατέληξε στα χέρια του Σαμπά.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Φορτούνης βρήκε τον Έσε στην αριστερή πλευρά. Ο τελευταίος έκανε τη σέντρα προς τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός της αναμέτρησης μειώθηκε, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να αξιοποιήσουν τις επιθετικές τους προσπάθειες. Στο 90+1′, η Ρεν πλησίασε στο γκολ με σουτ του Ρονζιέ, αλλά ο Ορτέγκα πραγματοποίησε καθοριστική απόκρουση, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ρεν: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60′ Ρονζιέ), Τόμασον, Καμαρά, Ντιά, Αλ Ταμάρι.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (46′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60′ Μαρτίνς), Σα, Φορτούνης, Γκονζάλες (60′ Γιάρεμτσουκ).

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase

Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Μίλαν, την οποία θα υποδεχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:45.

Το πρόγραμμα των τεσσάρων τελευταίων αγωνιστικών των «ερυθρόλευκων» έχει ως εξής:

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 19:45.

Ολυμπιακός – Μίλαν, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 19:45. 6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 19:45.

Τσέλιε – Ολυμπιακός, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 19:45. 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 22:00.

Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 22:00. 8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027, 22:00.

Όλες οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την Magenta TV, ενώ δικαιώματα μετάδοσης για ορισμένους αγώνες διαθέτει και ο ANT1.