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Ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή: Ελεγχόμενη έκρηξη από το ΤΕΕΜ

Ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή: Ελεγχόμενη έκρηξη από το ΤΕΕΜ

Έληξε ο συναγερμός στην οδό Βρυούλων στην Καισαριανή μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μέσα σε παρτέρι, πίσω από θάμνο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αποκλείοντας προληπτικά την περιοχή, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη της αποσκευής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Βρυούλων στην Καισαριανή, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μέσα σε παρτέρι.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
  • Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη της ύποπτης αποσκευής, δίνοντας τέλος στον συναγερμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Βρυούλων στην Καισαριανή, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μέσα σε παρτέρι.

Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Η βαλίτσα βρέθηκε πίσω από θάμνο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Λίγο αργότερα έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη της ύποπτης αποσκευής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, στην Καισαριανή.

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