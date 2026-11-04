Ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή: Ελεγχόμενη έκρηξη από το ΤΕΕΜ

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Βρυούλων στην Καισαριανή, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μέσα σε παρτέρι.

Η βαλίτσα βρέθηκε πίσω από θάμνο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Λίγο αργότερα έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη της ύποπτης αποσκευής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, στην Καισαριανή.