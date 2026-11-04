Ελληνικό γιαούρτι: Πρωτιά στη Βρετανία με άλμα 67,1% στις εξαγωγές

Ως κορυφαίο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν αναδεικνύονται τα ελληνικά γιαούρτια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Τα ίδια στοιχεία έδειξαν πως αυξήθηκαν 67,1% οι εξαγωγές το οκτάμηνο του 2026 και ανήλθαν στα 152,57 εκατ. στερλίνες, ενώ συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές προς τη βρετανική αγορά ενισχύθηκαν κατά 29%.

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ελληνικών γιαουρτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 σε 152,57 εκατ. στερλίνες, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο προϊόν στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα. Η επίδοση αυτή, όπως προκύπτει, επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στη βρετανική αγορά και τη σημαντική ζήτηση που συγκεντρώνουν.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι σωλήνες κυκλικής διατομής από σίδηρο και χάλυβα, με εξαγωγές αξίας 107,94 εκατ. στερλινών, οι οποίες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 7.804,1%. Ακολουθούν τα κατεργασμένα έλαια πετρελαίου, με 94,61 εκατ. στερλίνες και άνοδο 268,1%, καθώς και τα μονωμένα σύρματα, τα ομοαξονικά καλώδια και οι λοιποί μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, με εξαγωγές 91,88 εκατ. στερλινών, αυξημένες κατά 45,8%.

Στην πέμπτη θέση βρίσκονται τα φάρμακα σε δόσεις ή συσκευασίες λιανικής πώλησης, με αξία εξαγωγών 82,89 εκατ. στερλίνες, παρά τη μείωση κατά 15,6%. Ιδιαίτερη παρουσία καταγράφουν και τα ελληνικά τυριά, τα οποία καταλαμβάνουν την έκτη θέση, με εξαγωγές 77,43 εκατ. στερλινών και αύξηση 16,7%.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι χαλκοσωλήνες, με 61,07 εκατ. στερλίνες, οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες αλουμινίου, με 44,13 εκατ. στερλίνες, οι μετρητές παροχής ή παραγωγής αερίου, υγρών και ηλεκτρικής ενέργειας, με 39,44 εκατ. στερλίνες, καθώς και τα λαχανικά παρασκευασμένα σε ξίδι ή οξικό οξύ, με 33,16 εκατ. στερλίνες.

Αύξηση 29% στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές

Η θετική εικόνα για τις ελληνικές εξαγωγές δεν περιορίζεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές αγαθών προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 σε 1,32 δισ. στερλίνες, έναντι 1,02 δισ. στερλινών την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 29%.

Αντίθετα, οι βρετανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσίασαν οριακή άνοδο 1,1%, φθάνοντας τα 650,94 εκατ. στερλίνες, έναντι 644,12 εκατ. στερλινών το αντίστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 1,97 δισ. στερλίνες, αυξημένος κατά 18,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας διευρύνθηκε κατά 76,9%, φθάνοντας τα 665,12 εκατ. στερλίνες, έναντι 376,03 εκατ. στερλινών ένα χρόνο νωρίτερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνολική θέση της Ελλάδας στον χάρτη των προμηθευτών της βρετανικής αγοράς. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της HMRC από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην αξία των εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το εξεταζόμενο οκτάμηνο, με άνοδο 29,41%. Η επίδοση αυτή οδήγησε την Ελλάδα στην 44η θέση μεταξύ των χωρών προμηθευτών του Ηνωμένου Βασιλείου, από την 48η θέση που κατείχε την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακολούθησε η Ιρλανδία, με αύξηση 23,44%.

Σε επίπεδο συνολικών εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφηκε αύξηση 6,7% σε αξία. Ωστόσο, το μερίδιο της ΕΕ στο σύνολο των βρετανικών εισαγωγών υποχώρησε στο 43,36%, από 46,45% το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025. Αντίθετα, οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20,89%, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο 56,64%.

Επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία και από τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία

Ανοδική είναι η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο και με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με αυτά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθε σε 1,686 δισ. ευρώ, έναντι 1,296 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 30,1%.

Παράλληλα, οι ελληνικές εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 673,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,7% σε σύγκριση με τα 572,75 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας ύψους περίπου 1,01 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 39,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί σε 723,19 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός όγκος των διμερών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 26,3%, φθάνοντας τα 2,359 δισ. ευρώ, έναντι 1,869 δισ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική που αναπτύσσουν τα ελληνικά προϊόντα στη βρετανική αγορά, με τα γιαούρτια να βρίσκονται στην κορυφή της εξαγωγικής κατάταξης και τα τυριά να διατηρούν επίσης ισχυρή παρουσία, ενώ η συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και η διεύρυνση του εμπορικού πλεονάσματος αναδεικνύουν τις σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Αύξηση 26,3% στο διμερές εμπόριο Ελλάδας – Η.Β. το οκτάμηνο του 2026 – Στα 2,36 δισ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Αύξηση της τάξης του 26,3% κατέγραψε ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου κατά το οκτάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Οκτωβρίου 2026 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών διαμορφώθηκε σε 2,359 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, έναντι 1,869 δισ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 1,686 δισ. ευρώ, έναντι 1,296 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 30,1%.

Αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 673,93 εκατ. ευρώ, έναντι 572,75 εκατ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας άνοδο 17,7%.

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας, με το πλεόνασμα να ανέρχεται σε 1,01 δισ. ευρώ, έναντι 723,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 39,9%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εικόνα του διμερούς εμπορίου αποτυπώνεται και στα δεδομένα της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC), τα οποία παρουσιάζονται χωριστά στο δελτίο και καταγράφουν τις εμπορικές συναλλαγές σε στερλίνες.

Με βάση τη συγκεκριμένη καταγραφή, οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 1,32 δισ. στερλίνες, αυξημένες κατά 29% σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025, ενώ οι βρετανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 650,94 εκατ. στερλίνες, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

Ο συνολικός διμερής όγκος εμπορίου, σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία, έφθασε τα 1,97 δισ. στερλίνες, αυξημένος κατά 18,2%, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 665,12 εκατ. στερλίνες, έναντι 376,03 εκατ. στερλινών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.