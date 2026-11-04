Τέλη κυκλοφορίας 2027: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για απαλλαγή, ασφάλεια και ΚΤΕΟ

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Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2027 έχουν όσοι δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 το όχημα τους σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η υποβολή της δήλωσης να γίνει πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, δηλαδή πριν εκπνεύσει το 2026.

Οι ενέργειες

Συνεπώς, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι για να θέσουν το όχημα τους σε καθεστώς ακινησίας θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

Αρχικά θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή myCAR, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr)

Και να ακολουθήσουν την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία > Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων με χρήση κωδικών TAXISnet.

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