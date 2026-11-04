Τέλη κυκλοφορίας 2027: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για απαλλαγή, ασφάλεια και ΚΤΕΟ

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2027 έχουν οι ιδιοκτήτες που θα θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία μέσω της εφαρμογής myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE, με καταχώρηση των στοιχείων στάθμευσης και απαραίτητη έγκριση από τυχόν συνιδιοκτήτες. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσικλέτες σε κίνηση, για τα οποία ο ιδιοκτήτης κατέχει την άδεια και τις πινακίδες.

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Οικονομία

τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2027 έχουν όσοι δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 το όχημα τους σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.
  • Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myCAR στο myAADE, όπου οι ιδιοκτήτες καταχωρούν τα στοιχεία ακινητοποίησης και δηλώνουν υπεύθυνα τα σχετικά με τον χώρο στάθμευσης.
  • Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες Ι.Χ. που βρίσκονται «σε κίνηση» και των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες στην κατοχή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 2027 έχουν όσοι δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 το όχημα τους σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η υποβολή της δήλωσης να γίνει πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, δηλαδή πριν εκπνεύσει το 2026.

Οι ενέργειες

Συνεπώς, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι για να θέσουν το όχημα τους σε καθεστώς ακινησίας θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Αρχικά θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή myCAR, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr)
  • Και να ακολουθήσουν την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία > Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων με χρήση κωδικών TAXISnet.

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