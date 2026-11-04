Σεπόλια: 52χρονος κατείχε 3.962 αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων – Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του

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Μια καταγγελία στο τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής για αποπλάνηση ανήλικης οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος όμως έκρυβε πολλά παραπάνω. Το διαμέρισμά του στην περιοχή των Σεπολίων έκρυβε χιλιάδες αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-10-2026 σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αφορούσε τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας και συγκεκριμένα της πορνογραφίας ανηλίκων από ημεδαπό, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και το χρηματικό ποσό των -3.555- ευρώ.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι εντοπίστηκε ψηφιακός φάκελος που περιείχε πάνω από -3.900- αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, μερικά εκ των οποίων απεικόνιζαν ανήλικους ακόμα και 12 ετών.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.