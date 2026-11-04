Εύβοια: 57χρονος κατέρρευσε στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

Ένας 57χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά το απόγευμα της Τρίτης σε γυμναστήριο της Εύβοιας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν σε μόλις τέσσερα λεπτά και πραγματοποίησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με συνολικά επτά απινιδώσεις, τέσσερις στον χώρο και τρεις εντός του ασθενοφόρου. Χάρη στον επαγγελματισμό τους, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και ανέκτησε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε γυμναστήριο της Εύβοιας, όπου ένας 57χρονος άνδρας έπεσε ξαφνικά στο έδαφος.
  • Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με τους διασώστες να πραγματοποιούν συνολικά επτά απινιδώσεις, τέσσερις στο γυμναστήριο και τρεις μέσα στο ασθενοφόρο.
  • Χάρη στην επιμονή και τον επαγγελματισμό των διασωστών, ο 57χρονος επανήλθε στη ζωή και έφτασε στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη το απόγευμα σε γυμναστήριο στην Εύβοια, όπου ένας 57χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το evianews.gr, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τρομακτικές με τους πελάτες του γυμναστηρίου να σπεύδουν να βοηθήσουν και να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Επτά απινιδώσεις για να κρατηθεί στη ζωή

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Σε μόλις 4 λεπτά είχε μεταβεί στο γυμναστήριο ασθενοφόρο με διασώστες. Η επέμβασή τους ήταν καθοριστική καθώς ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), υποστήριξη της αναπνοής με ασκό AMBU και εφαρμογή απινιδωτή, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Μάλιστα έκαναν στον άνδρα τέσσερις απινιδώσεις ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, η μάχη συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο καθώς όσο βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο, οι διασώστες έκαναν στον 57χρονου ακόμη τρεις απινιδώσεις.

Ο 57χρονος επανήλθε ενώ φτάνοντας στο νοσοκομείο είχε κανονικά αναπνοή και σφυγμό.

 

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