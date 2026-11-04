Εύβοια: 57χρονος κατέρρευσε στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη το απόγευμα σε γυμναστήριο στην Εύβοια, όπου ένας 57χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το evianews.gr, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τρομακτικές με τους πελάτες του γυμναστηρίου να σπεύδουν να βοηθήσουν και να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Επτά απινιδώσεις για να κρατηθεί στη ζωή

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Σε μόλις 4 λεπτά είχε μεταβεί στο γυμναστήριο ασθενοφόρο με διασώστες. Η επέμβασή τους ήταν καθοριστική καθώς ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), υποστήριξη της αναπνοής με ασκό AMBU και εφαρμογή απινιδωτή, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Μάλιστα έκαναν στον άνδρα τέσσερις απινιδώσεις ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, η μάχη συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο καθώς όσο βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο, οι διασώστες έκαναν στον 57χρονου ακόμη τρεις απινιδώσεις.

Ο 57χρονος επανήλθε ενώ φτάνοντας στο νοσοκομείο είχε κανονικά αναπνοή και σφυγμό.