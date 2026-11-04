Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και επίορκων αστυνομικών στη Μύκονο: Διακόπηκε η δίκη με κατηγορούμενο και τον «Mr Χωριάτικο»

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Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχει παραπεμφθεί ο «Mr. Xωριάτικο» μαζί με ακόμη 24 κατηγορούμενους για τη δράση φερόμενου κυκλώματος επίορκων αστυνομικών και διακινητών ναρκωτικών, στη Μύκονο και την Αττική.

Η ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί να αρχίσει σήμερα, έπειτα από διακοπή, με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της δωροδοκίας αστυνομικού.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν ήταν παρών αλλά εκπροσωπείται από δικηγόρο. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για πληρωμές και εσωτερική πληροφόρηση γύρω από αστυνομικούς ελέγχους.

Τελικά η δίκη διεκόπη εκ νέου και προσδιορίστηκε για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο “Mr Χωριάτικο” φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ σε ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες, καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.

Παράλληλα, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση ώστε ο συγκεκριμένος αστυνομικός να παραμείνει στη Μύκονο.